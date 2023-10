Stedelijk Conservatorium Brugge rondt kaap van 2.000 inschrijvingen

Het aantal inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar in het Stedelijk Conservatorium is met ruim tien procent gestegen. Momenteel zijn 2.022 leerlingen ingeschreven. Vooral in het domein muziek valt een grote stijging te noteren.

“Het is van het schooljaar 2013-2014 geleden dat er meer dan 2.000 leerlingen les volgen aan het Brugse Conservatorium”, aldus schepen van Onderwijs Jasper Pillen. “Sinds de start van deze legislatuur en het aanstellen van directeur Bart Naessens is er sprake van een gezonde en stelselmatige groei. Uiteraard zijn de kwaliteit van het geboden onderwijs en de inzet van de leerkrachten niet vreemd aan deze positieve trend. Het is belangrijk dat we de komende jaren deze groei consolideren.”

In het schooljaar 2013-2014 volgden nog 2.082 leerlingen les aan het Conservatorium. Daarna daalde het aantal leerlingen jaar na jaar, maar in het schooljaar 2019-2020 werd een duidelijke kentering ingezet.

Investeringen

“Jarenlange investeringen van het stadsbestuur in het Stedelijk Conservatorium hebben duidelijk ook een positieve invloed op het aantal inschrijvingen en dat stemt me gelukkig. Het is ongetwijfeld leuk en aangenaam om in zo’n prachtig gerenoveerd gebouw les te volgen”, aldus schepen Jasper Pillen.

“De interesse voor het kunstonderwijs lijkt te groeien en ik ben blij vast te stellen dat we door onze gerichte nieuwe wervingsmanieren andere doelgroepen weten te bereiken waar cultuurparticipatie niet altijd evident is”, vult directeur Bart Naessens aan.

Financieel haalbaar

“Samen met de overheid en Stad Brugge doen we serieuze inspanningen opdat kunstonderwijs financieel haalbaar blijft voor iedereen. In de toekomst willen we ook de timing en de praktische organisatie van ons aanbod afstemmen op de tijdsinvulling van volwassenen, zodat we deze doelgroep nog beter bereiken. Sinds kort hebben we ook middelen vrijgemaakt voor een doelgericht zorgbeleid, zodat we kinderen met een bepaalde problematiek een aangepast traject op maat kunnen aanbieden.”

(PDC)