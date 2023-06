Stad Roeselare ondersteunt onderwijs in drugpreventie

Stad Roeselare zet al verschillende jaren in op een ondersteunend beleid voor alcohol- en drugpreventie en het komend schooljaar wordt het aanbod inzake drugbeleid op de secundaire scholen nog verder versterkt. In samenwerking met Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo kunnen secundaire scholen een Drugsbeleid Op School (DOS) uitwerken, dat gefaciliteerd en gefinancierd wordt door de Stad.

Het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen (VAD) heeft naar jaarlijkse gewoonte opnieuwe een leerlingenbevraging bij leerlingen uit het secundair onderwijs georganiseerd. Die resultaten wijzen uit dat een preventieve aanpak zijn vruchten afwerpt.

“Er zijn positieve evoluties in het gebruik van alcohol en andere middelen, maar ook enkele minder gunstige trends op het vlak van verslavingsproblematieken. Het blijft dus belangrijk om in te zetten op een preventieaanbod gericht op jongeren”, zegt burgemeester Kris Declerq. “Daarom nodigden we de secundaire scholen uit om hen aan te moedigen om een schooldrugsbeleidsplan op te stellen.”

Drugbeleid op school

Het VAD geeft aan dat het onderwijs hiervoor de uitgelezen partner is. Stad Roeselare wil de secundaire scholen ondersteunen bij het ontwikkelen van een alcohol- en drugbeleid, en doet hiervoor beroep op de diensten van CGG Largo. De Stad is bereid om deze dienstverlening te financieren zodat alle secundaire scholen op dit aanbod kunnen intekenen.

“We vinden het als Stad belangrijk om te luisteren naar de noden die onze scholen ervaren. Daarom organiseren we drie keer per jaar een lokaal drugoverleg. Het belang van preventie komt in verschillende thema’s naar boven, en we willen hier ook maximaal in faciliteren”, aldus schepen Michèle Hostekint.

Enkele cijfers

Hieronder enkele van de belangrijkste resultaten van de leerlingenbevraging:

Tabak: van 34% naar 21% (ooitgebruik in vergelijking met 10 schooljaren eerder), maar de daling is de laatste jaren afgevlakt

E-sigaret: gebruik neemt sterk toe naar 19% (laatstejaarsgebruik)

Alcohol: van 72% naar 54% (ooitgebruik tussen 2010-2011 en 2021-2022)

Cannabis: van 17% naar 10% (ooitgebruik tussen 2010-2011 en 2021-2022)

Andere drugs: minder dan 1,5% (ooitgebruik)

Gamen: 24% van de leerlingen besteedt minstens 7 uur per week aan gamen (stijging in vergelijking met 2018-2019)