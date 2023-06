Stad Harelbeke zet extra in op duurzame mobiliteit: Wandelpools zitten in de lift

De stad Harelbeke draagt de wandelpools als een goed gebruik voor duurzame mobiliteit een warm hart toe. Er wordt nu een vorming voor de begeleiders aangeboden in samenwerking met Politiezone Gavers en er is budget voor de scholen.

De wandelpools zijn ontstaan uit het participatietraject Hallo Harelbeke waaruit bleek dat heel wat Harelbekenaren wilden werken aan het thema veilige schoolomgevingen. Naast heel wat infrastructurele ingrepen in de schoolomgeving zijn ook de wandelpools daar een resultaat van. “Niet alleen goed voor het milieu, maar ook heel fijn voor de kinderen en hun begeleiders. Bovendien daalt het autoverkeer in de schoolomgeving aanzienlijk en verhoogt de veiligheid hierdoor. Scholen kiezen zelf hoe vaak ze wandelen. Sommige wandelpools wandelen wekelijks, tweewekelijks of maandelijks. Vanuit meer van 15 verschillende startplaatsen stappen zo’n 300 kinderen mee naar school in een wandelpool”, duidt schepen van Mobiliteit Tijs Naert (Groen).

Ondersteuning

Vbs Sint-Rita is een van de zeven basisscholen in Harelbeke die wandelpools inrichten. Een wandelpool is een groep kinderen die onder begeleiding van een vrijwilliger of een (groot-)ouder naar school wandelt. De stad Harelbeke draagt de wandelpools, als een goed voorbeeld van duurzame mobiliteit, een warm hart toe en biedt een vorming aan voor de begeleiders in samenwerking met Politiezone Gavers. “Daarnaast worden scholen ondersteund in de communicatie bij de opstart. Zij krijgen een jaarlijks werkingsbudget van 150 euro. Na minstens één semester werking wordt een gepersonaliseerd startbord op de vertrekpunten van de wandelpools geplaatst. Ook wordt elke begeleider voorzien van het nodige materiaal om de taak van gemachtigd opzichter goed te kunnen uitvoeren. Met het werkingsbudget kunnen de begeleiders uitdagingen organiseren voor de kinderen of een wandelpool opfleuren met bijvoorbeeld de komst van de Sint of een carnavalsactie”, aldus schepen van Onderwijs Francis Pattyn (CD&V). Soms mogen de dappere stappers ook eens van een lekker ontbijt genieten. De wandelpool van vbs Sint-Rita startte al in maart 2022 twee keer per week van aan de Pizzeria in de Elfde Julistraat. Gemiddeld wandelen zo’n 25 kinderen mee op woensdag. Onderweg sluiten ook nog heel wat kinderen aan om mee te stappen richting school. De wandelpool kreeg de passende naam Ritzeria. Ook vanuit andere startpunten wordt nog gewandeld naar school.