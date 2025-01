Speelplaats school De Frères omgetoverd tot soort stadspark

In school De Frères werd de speelplaats van zowel de lagere als de secundaire school omgetoverd tot een groene oase van rust en beleving.

“Het is een project waar we al ruim twee jaar mee bezig zijn”, opent Tim Coppejans, directeur van de secundaire afdeling. “We hebben heel bewust gekozen voor een geïntegreerde speelplaats voor het lager en secundair. Er is een actieve speelzone voor de jongste kinderen, terwijl we voor de oudere leerlingen focusten op heel veel verschillende zitbanken en plekjes om te chillen en te ontspannen. Daarnaast is er met een pannaveld en basketdoelen ook gedacht aan voldoende mogelijkheden om te sporten. Over een tweetal jaar zal de speelplaats ook echt een heel groene ruimte zijn, maar daarvoor moeten de struiken en aanplantingen nog wat groeien.”

De directeur is terecht heel erg trots op de complete renovatie van de speelplaats. “Dankzij de uitstekende samenwerking met Studio Basta zijn we erin geslaagd om een soort frivool stadspark te creëren. In al hun projecten probeert het architectenbureau uit Kortrijk een frisse en onbevangen atmosfeer te creëren en dat is in onze school ook heel goed gelukt.”

Serieuze investering

Leraren en leerlingen werden in de eerste fase van het project bewust betrokken en dat was een niet te ontkennen meerwaarde om te komen tot een ontwerp waar iedereen zich kon in vinden. Met deze totaalrenovatie van onze speelplaats bewijzen we ook dat we als school niet enkel investeren in gebouwen, maar ook in een ontspannende en rustgevende leefomgeving voor onze leerlingen.”

Ook de directeur van de basisschool is heel tevreden met de nieuwe speel- en ontspanningsruimte voor de kinderen. “Dit is een absolute meerwaarde voor onze school. Als ik zie hoe enthousiast de leerlingen zijn, maakt me dat blij en gelukkig.”

Met het hele project is een serieuze investering gemoeid. “Dankzij de financiële steun het Agentschap Natuur & Bos, een subsidie van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, red.) en een deel eigen middelen zijn we erin geslaagd om dit project van 400.000 euro te financieren”, besluit Tim Coppejans. (PDC)