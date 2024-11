Soetkin Cornelis uit Kortrijk is genomineerd voor de mtech+prijs 2024

Kortrijkse Soetkin Cornelis (24), recent afgestudeerd als industrieel ontwerper aan de Universiteit Gent, is genomineerd voor de mtech+prijs met haar thesis waarin ze een prototype ontwikkelde voor een product waarmee rolstoelgebruikers zelf hun wielen kunnen reinigen. Met deze deelprijs bekronen SciMingo vzw en mtech+ scripties rond technologie en innovatie.

“Terwijl wij onze schoenen afvegen voor we ergens binnengaan, vormt dit voor rolstoelgebruikers een uitdaging. Rolstoelwielen zijn immers te groot om snel even schoon te vegen op een mat. Dit zorgt niet alleen voor ongewenste sporen, maar ook schuldgevoelens en schaamte bij gebruikers”, vertelt Soetkin Cornelis.

In haar thesis ontwikkelde ze een innovatief product waarmee actieve rolstoelgebruikers hun wielen zelfstandig, snel en efficiënt kunnen reinigen. Het ontwerp maakt gebruik van een kantelmechanisme waarmee de wielen eenvoudig kunnen worden schoongemaakt.

Het prototype, dat nu klaar is voor productie, werd positief ontvangen door zowel de doelgroep als de opdrachtgever Move All The Way. Haar onderzoek heeft Soetkin een plek op de longlist van de mtech+prijs geleverd, waar ze kans maakt op een prijs ter waarde van 1.500 euro.

Uitreiking

Begin december wordt de shortlist van drie finalisten bekendgemaakt en wordt een poll voor de publieksprijs gelanceerd. De uiteindelijke winnaar van de mtech+prijs en de publieksprijs wordt onthuld tijdens de plechtige uitreiking van de Vlaamse Scriptieprijs op donderdagavond 19 december in het stadhuis van Gent.

De Vlaamse Scriptieprijs

Elk jaar kost het tal van laatstejaarsstudenten bloed, zweet en tranen om een bachelor- of masterproef te schrijven. Helaas belanden deze eindwerken vaak in een digitaal zwart gat of archief. Om deze scripties van hun droevige lot te redden, organiseert SciMingo vzw de Vlaamse Scriptieprijs, een wedstrijd die sterk en relevant onderzoek onder de aandacht brengt van een breder publiek.

Naast de hoofdprijs worden er ook vijf deelprijzen uitgereikt, waaronder de mtech+prijs, die sinds 2008 scripties met een onderwerp rond technologie en innovatie bekroont.