SNT experimenteert met cursussen via streaming: “Cursisten zijn enthousiast”

In het Centrum voor Volwassenenonderwijs SNT Brugge kunnen geïnteresseerden terecht voor een ongelooflijke waaier aan cursussen. Informatica, fotografie, koken en bakken, mode, taallessen, Nederlands voor anderstaligen… er is voor elk wat wils. Sinds dit schooljaar worden ook cursussen via streaming georganiseerd voor wie niet lijfelijk aanwezig kan zijn in het leslokaal.

“Het principe is vrij eenvoudig en kreeg een serieuze boost tijdens de coronaperiode”, opent Tom Lema, leerkracht informatica. “Je kan via Teams inloggen en alles wat zich in het leslokaal afspeelt thuis volgen op je computer. Er is ook interactie mogelijk, want zelfs wie niet in de les zit, kan vragen stellen. Dit is het grote verschil met onlinelessen, waar interactie niet mogelijk is. Momenteel wordt het streamingprincipe hoofdzakelijk toegepast voor ICT-gerelateerde cursussen, maar in de toekomst kunnen we met aangepaste apparatuur ook andere lessen op deze manier organiseren.”

“Vaak twijfelen mensen om zich in te schrijven voor een bepaalde cursus omdat ze niet altijd aanwezig kunnen zijn of omdat ze vrezen door ziekte soms een les te missen. Door het streamen van de lessen is dit niet langer een probleem”, aldus Sandra Vanbelle, leerkracht informatica.

Win-winsituatie

“Streaming van cursussen zorgt eigenlijk voor een win-winsituatie voor beide partijen. Als centrum kunnen we meer geïnteresseerden bereiken en voor de cursisten die niet altijd in de les aanwezig kunnen zijn, is het een bijkomende troef. In de tien lessenreeksen die we momenteel streamen maakt één zesde van de cursisten gebruik van deze faciliteit. De lessen die we streamen kunnen achteraf via internet herbekeken worden en ook dat is een belangrijke troef van deze aanpak. Eigenlijk kan je als cursist elke opname zoveel keer bekijken als je maar wenst.”

Uitbreiding?

Op de vraag of het experiment uitgebreid wordt naar alle cursussen in SNT houdt coördinator informatica Corine Verschoot zich liever op de vlakte. “Laten we stellen dat de lessen informatica als proefkonijn dienen en dan zien we verder wel. De cursisten zijn heel enthousiast en de docenten ervaren geen hinder van de interactiviteit tijdens gestreamde lessen.” (PDC)