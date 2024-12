‘Smurfen’ van Sint-Lodewijkscollege houden reünie

De klasgenoten van de Retorica 1961 van het Brugse Sint-Lodewijkscollege hielden op vrijdag 6 december opnieuw een klasreünie. Ze noemen zich sinds hun collegetijd De Smurfen. Het was sinds de eerste reünie in 1971 de dertigste keer dat er verzameld werd, na een onderbreking van zes jaar door de covidcrisis. Van de 54 afgestudeerden in 1961 is er reeds een 20-tal overleden. Van de overgeblevenen was de helft nog vrijdag aanwezig op de reünie. Op het programma stond een bezoek aan de vele nieuwbouwprojecten van het college gevolgd door een lunch in het restaurant van de hotelschool Ter Groene Poorte, De Casserolle, in Sint-Michiels. Er werd reeds een afspraak gemaakt voor een volgende reünie over twee à drie jaar. (SR/foto SR)