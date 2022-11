SMSI countert negativiteit rond onderwijs met nieuwe campagne

Sint-Maartensscholen Ieper lanceert een nieuwe campagne om de kernwaarden van de scholengroep beter in de verf te zetten. Die waarden kwamen aan de oppervlakte tijdens een visiedag met leerkracht, leerlingen en directieleden, maar ook met ouders, oud-leerlingen en medewerkers van het CLB. Het resultaat is onder meer een nieuwe website en nieuwe banners.

Algemeen directeur Matthias Archie van scholengemeenschap Sint-Maartensscholen Ieper (SMSI, die de scholen College Ieper, Lyceum Ieper, VTI Ieper, de Heilige Familie en Immaculata omvat) vindt dat het onderwijs tegenwoordig enkel nog op een negatieve manier de aandacht van de samenleving haalt. “Als het in Vlaanderen niet over de vermeende kwaliteitsdaling gaat, dan wordt er wel over het lerarentekort gepraat. De energiecrisis komt nu boven op de onderwijshervorming die ook niet ideaal verloopt… En lokaal lijkt het alsof onze scholengemeenschap enkel nog aan bouwdossiers gekoppeld wordt”, aldus Matthias Archie. “De Sint-Maartsscholen Ieper vinden echter dat de klemtonen anders gelegd kunnen en moeten worden. Het gaat immers veel te weinig over onze leerlingen zelf. Dat is nochtans waar wij dagdagelijks ons hart en ziel in leggen. Onze leerlingen! Waar dromen zij van? Wat zien zij als hun toekomst?”

Denkdag

Daarom organiseerde de scholengemeenschap een denkdag over de visie en de missie. “Daarbij werden alle stakeholders betrokken: leerkrachten, leerlingen, oud-leerlingen, directies, bestuursleden, ouders, CLB-medewerkers, lager onderwijs…”, vervolgt Archie. “De vragen die we stelden waren: wat zijn onze sterktes en wat typeert onze scholen? Dat resulteerde in een visietekst die later nog voorgesteld zal worden, maar uit die visietekst puurden we een aantal kernwoorden waarmee het reclamebureau Simplefy uit Zonnebeke aan de slag ging.”

Nieuwe banners

Het reclamebureau ontwierp aan de hand van de kernwoorden nieuwe banners waarmee de scholengroep binnenkort naar buiten komt. Kernwoorden die terugkeren zijn: denken, avontuur, leren, vrienden, droomjob, kansen, durven, plezier, succes, toekomst, talent, geluk en doen. “Het kernwoord durven staat meer prominent in beeld omdat we het inderdaad heel belangrijk vinden dat onze scholen veilige omgevingen zijn waar de leerlingen dingen kunnen uitproberen”, vervolgt Matthias Archie. “Elke school heeft een banner in haar eigen kleur. Dat duidt op hun eigenheid, maar opmerkelijk was dat tijdens de denkdag voor iedere school min of meer dezelfde kernwoorden naar boven kwamen.”

Nieuwe website

De meest concrete uitwerking van de campagne gebeurde op de website. “Die werd grondig vernieuwd. Dat was ook wel nodig , want ze was toch een beetje gedateerd. Het voornaamste verschil is dat de mensen niet meer hoeven te surfen naar de aparte websites van de scholen, maar voortaan kunnen doorklikken naar de school in kwestie via de algemene website www.smsi.be”, zegt Matthias Archie. “De volgende stap in de campagne is een nieuwe brochure die klaar zou moeten zijn tegen de kerstvakantie. Daarna volgt het straatbeeld. We verdelen opnieuw een krantje in alle bussen in Ieper en de ruimere regio. In het voorjaar lanceren we ook Facebookcampagnes als opwarmer voor ons infoweekend op 21 en 22 april 2023.”

3.500 leerlingen

De Sint-Maartensscholen hopen dat de campagne twaalfjarigen kan overtuigen om voor hen te kiezen. Momenteel tellen de vijf scholen samen zo’n 3.500 leerlingen. “Dat zijn er ongeveer 100 meer dan vorig jaar, weliswaar inclusief de 40 nieuwe leerlingen in de OKAN-klassen”, vervolgt Archie. “Daarmee zitten we opnieuw in stijgende lijn, want enkele jaren geleden was het leerlingenaantal gezakt tot 3.300 leerlingen. Nu zien we dat we zelfs sterker stijgen dan de prognoses op basis van de geboortecijfers.” (TOGH)