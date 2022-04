Sint-Paulus wint Groene Pluim voor hulp aan slachtoffers watersnood: “We moesten iets doen voor hen”

Op de jaarlijkse paasreceptie van Groen Wevelgem heeft de partij een Groene Pluim uitgereikt aan het Sint-Pauluscollege, dat na de enorme wateroverlast in Luik en de Ardennen meteen in actie schoot om de slachtoffers te hulp te schieten.

Het is een zonnige paasmaandag als de leden van Groen Wevelgem eindelijk nog eens verzamelen in de ‘Porsies’. Het traditionele ontbijt is deze keer een paasreceptie geworden, met op het programma de uitreiking van de Groene Pluim.

“We zitten aan de helft van de legislatuur en onze groene partij heeft gewogen op het beleid”, opende fractieleider Carlo De Winter de paasreceptie. “Bij de start van de legislatuur stelden we een elfpuntenplan op en we stellen vast dat er op verschillende van die punten vooruitgang wordt geboekt. De ontharding van de deken Jonckheerestraat is een groot project, maar het mag daar ook niet bij blijven.”

De kandidaten voor de groene pluim werden dit jaar geselecteerd rond het thema solidariteit. ‘Cycling against Duchenne’ is het project van Wevelgemnaar Luc Vandevyvere. Kleinzoon Stan werd geboren met deze progressieve spierziekte en Luc ondernam al verschillende gesponsorde fietstochten om het onderzoek naar deze ziekte te ondersteunen.

Groen Wevelgem wilde zeker ook de steun aan de vluchtelingen uit Oekraïne in de kijker plaatsen. Heel wat inwoners boden spontaan hulp aan. Vertalen voor kinderen in de klas, aanbieden om iemand op te nemen via #PlekVrij, of goederen verzamelen en daarmee naar Warschau rijden om te koken voor de gestrande vluchtelingen. Guy en Cecile Bertin uit Moorsele vertegenwoordigen deze initiatieven.

Onverwacht

Bij de derde kandidaat, het Sint-Pauluscollege, reageerden enkele leerkrachten direct na de watersnood in de Ardennen. Ze organiseerden een inzamelactie, regelden het vervoer en konden al enkele dagen na de verschrikkelijke gebeurtenis twee volle bestelwagens met bruikbare goederen afleveren. Zij mochten van de Groen-leden ook de groene pluim op hun hoed steken. Lore Fieux, Isabelle Demeyere en Stefanie Demeulenaere van het Sint-Pauluscollege zijn trots, in hun groene outfit.

“De ramp gebeurde op een donderdag tijdens de vakantie. We voelden dat we iets moesten doen en belden onze directeur of we bestelwagens konden gebruiken. We plaatsten een oproep op het internet met de vraag om op maandag goederen te brengen en legden contact met het Rode Kruis. Het was indrukwekkend om te zien wat de mensen allemaal binnen brachten. We kozen vooral voor babyspullen, voeding in blik, persoonlijke hygiëne en dierenvoeding.

We brachten alles naar een voorsorteercentrum. Daar zijn we met open armen ontvangen. Deze groene pluim doet deugd, maar we hadden het niet verwacht. We mogen zeker ook Henk Hoorens niet vergeten, als actieve drijvende kracht.”

