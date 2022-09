Sint-Maartensscholen verlagen temperatuur tot 19 graden in lokalen en raden thermisch ondergoed aan: “Iedere dag Dikketruiendag”

Scholengemeenschap Sint-Maartensscholen Ieper stuurde alle ouders een brief om hen te informeren over het energieplan. De temperatuur van de leslokalen wordt ingesteld op 19 graden, die van de praktijklokalen en sportzalen op 15 graden. “We raden de leerlingen en uiteraard ook alle medewerkers aan om warmere kledij aan te trekken, zoals thermische onderkledij, warme trui, sjaal…”, klinkt het.

De scholengroep Sint-Maartensscholen Ieper (SMSI) omvat de middelbare scholen Lyceum, Heilige Familie, College, Immaculata en VTI. Samen met experts maakte de scholengroep een energieplan op om de stijgende elektriciteits- en gasprijzen te counteren. Een van de opvallendste maatregelen daarin is dat de temperatuur van de leslokalen wordt ingesteld op 19 graden, die van de praktijklokalen en sportzalen op 15 graden. “Normaal staat de thermostaat op 20 à 21 graden, maar het is wel zo dat de leerlingen in principe dat zouden moeten gewoon zijn, want in coronatijden moesten we les geven met de ramen open, ook in de winter”, zegt algemeen directeur Matthias Archie van SMSI. “Dan was het volgens mij zelf nog kouder dan 19 graden in de klas. Nu hebben we gezegd dat ze nog steeds moeten verluchten, zodat er verse lucht binnenkomt, maar we denken dat het beter is om in het begin van de les tien minuten het raam open te doen, dan heel de les met de ramen open te doen. Dan ben je effectief voor buiten aan het stoken en dat is toch ook niet de bedoeling.”

De daling tot 19 graden zullen de leerlingen dus wel voelen, maar ze kunnen zich erop voorbereiden. “19 graden is niet warm, we weten dat. Door met een groep in een relatief klein klaslokaal te zitten verwarmt de klas vanzelf op door de lichaamswarmte van de aanwezigen. We motiveren onze leerlingen en leerkrachten wel om warmere kledij aan te doen, dat ze effectief thermische onderkledij aandoen, een dikke trui meepakken, ze mogen een sjaal aandoen in de klas… Dat moedigen we effectief aan, want het is niet de bedoeling dat de leerling koud hebben als ze in de les zitten. Je zou kunnen zeggen dat het iedere dag Dikketruiendag wordt.”

Het energieplan bevat ook enkele maatregelen op middellange termijn, zoals versneld investeren in dubbele beglazing, relighting en zonnepanelen. “Bij de relighting gaat het bijvoorbeeld om het vervangen van TL-lampen door ledlampen”, zegt Matthias Archie. “We zullen wel enkel de investeringen doen die we kunnen meepakken naar de nieuwe campus. Zo hebben we beslist dat we op de sites College en Immaculata wel zonnepanelen zullen leggen. Op het VTI liggen er al zonnepanelen, maar dat zijn oude. Tegen dat we verhuizen, zijn die volledig afgeschreven en dan kunnen we de zonnepanelen van College en Immaculata daar leggen.”

De scholengroep wilde in september 2026 een nieuwe scholencampus openen waarin de volledige bovenbouw van de vijf scholen ondergebracht zou worden. De nieuwbouw ter hoogte van het VTI, tussen de Augustijnenstraat en de Veurnseweg, voor 2.250 leerlingen en 320 personeelsleden stootte echter op tegenkanting van buurtbewoners. Die stapten naar de Raad van State waardoor de opening met minstens twee jaar is uitgesteld. “Daardoor zullen we nu wel nog effectief investeringen doen in de site van het College en Immaculata. Maar zeker in het College en voor een deel ook in Immaculata zijn er in het verleden daarin wel al investeringen gedaan. Op dat vlak zit het toch relatief goed”, aldus Archie, die liefst van al in de nieuwe campus had gezeten om de stijgende prijzen op te vangen. “De nieuwbouw hebben we expliciet ingeschreven in de projectdefinitie dat er effectief niet meer met fossiele brandstoffen mag verwarmd en energie opgewekt worden. Dat moet met hernieuwbare energie. Mocht het al gerealiseerd geweest zijn, dan gingen we pas weinig last gehad hebben van de energiecrisis. Op dat vlak is het wel jammer en ontgoochelend dat het vertraagd is.”

Volgens Matthias Archie heeft de scholengroep nog geluk op vlak van energiekosten. “Wij zitten in een raamcontract van drie jaar. Onze energieprijzen stijgen wel, maar zeker niet zoals de marktprijzen stijgen. Als we het vergelijken met twee jaar terug, dan komen we wel al op 200.000 euro meer te betalen. Twee jaar geleden bedroeg onze totale energiekost nog om en bij de 500.000 euro. Je kan dus spreken van een stijging met 40 à 50%, maar dat valt nog mee in vergelijking met sommige gezinnen die de prijzen maal twaalf zien gaan. Het raamcontract loopt tot 2023. Daarna zal het opnieuw onderhandeld moeten worden.”

Niet juist geïndexeerd

“Hoeveel we nu zullen besparen met ons energieplan is moeilijk in te schatten. Ze zeggen wel dat per graad dat je vermindert, je energiekosten met 8% dalen. Met twee graden minder zou dat dus al moeten gaan om 16%. Als we dan ook goed letten op het uitzetten van lichten en elektrische toestellen, hopen we toch om 15 à 20 % minder omhoog te gaan. Wat we vooral niet willen is dat we minder didactisch materiaal kunnen aankopen omdat we teveel geld moeten geven aan energie. Onze toelagen worden wel geïndexeerd, maar helaas niet zoveel als de inflatie. Dat is toch ook een aandachtspunt waarop we willen hameren met onze koepel. Het is niet correct dat die middelen niet juist geïndexeerd worden. Op die manier worden de scholen alleen maar armer. Gelukkig zijn we een financieel gezonde scholengroep en hebben we geen tekorten, maar we willen niet in zo’n toestand komen. Vandaar dat we nu al dat energieplan inschakelen.”

Leerlingen en ouders werden vorige week vrijdag op de hoogte gebracht via een brief op Smartschool. “Eigenlijk hebben we er heel weinig reactie op gehad. Hier en daar was er wel iemand die er een vraag over stelde. Zo raden we in ons energieplan ook aan om de verlichting uit te zetten als er genoeg zonlicht is. Iemand was bezorgd dat ze in het donker zouden zitten, maar dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Het waren dan ook vooral vragen ter verduidelijking en heel weinig negatieve commentaar”, besluit Matthias Archie.