Sint-Lutgardisinstituut 40 jaar later zorgt voor nostalgie

Veertig jaar nadat ze samen in het vierde jaar Wetenschappelijke of Economische van het Sint-Lutgardisinstituut zaten, kwamen de vroegere klasgenoten opnieuw samen. Dit gebeurde op initiatief van Marianne Deckmyn. Ook enkele oud-leerkrachten tekenden present op de reünie in het oude stadscentrum. Tijdens de uitgebreide maaltijd kwamen de tongen los. ‘Waar is de tijd van SLO?’, was zowat de meest gestelde vraag. Enkele dagen voordien brachten enkele gewezen klasgenoten een bezoek aan Zuster Pascal. De toenmalige directrice verblijft nu bij de Zusters van de Heilige Jozef in een Brugs klooster. (BVO)