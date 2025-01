Sint-Leo schrijft een nieuw verhaal

Sint-Leo secundaire school zet het nieuwe jaar in met een frisse look. Vanuit de nood om zich te onderscheiden in het Brugse onderwijslandschap werd de positionering van de school verscherpt. Samen met een creatief communicatiebureau werd een nieuwe ‘branding’ ontwikkeld die focust op de unieke schoolbeleving en verbinding tussen leerkrachten en leerlingen. De lancering van het nieuwe verhaal werd aangekondigd tijdens een feestelijk kick-offmoment voor de leerlingen. Bij de voorstelling was er ook een uniek gebakje, gemaakt door oud-leerling Servaas Van Mullem. (PDC/foto PDC)