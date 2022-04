Sint-Jozefscollege in Izegem krijgt fikse opknapbeurt

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) trekt 138.000 euro uit voor de restauratie van de platte daken en het buitenschrijnwerk van het Sint-Jozefscollege in Izegem. “Op deze manier bewaren we dit beschermd monument voor de toekomst”, reageert erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA).

In totaal worden 64 projecten in Vlaanderen aangepakt, goed voor een totaalbedrag van 11,8 miljoen euro. Een daarvan is het Izegemse Sint-Jozefscollege, dat al enkele jaren als Prizma Campus College door het leven stapt.

138.746,69 euro gaat naar de restauratie van de platte daken en het buitenschrijnwerk. Schepen van Erfgoed Kurt Himpe (N-VA) is opgetogen. “Het is bijzonder goed nieuws dat met deze financiële steun restauratiewerken kunnen gebeuren aan het iconische art deco-gebouw uit 1936.”

“Ongeveer twintig jaar geleden werd het ook een beschermd monument.”

Architect Carlos Beyaert

“Het hoofdgebouw van het voormalige Sint-Jozefscollege is trouwens een van de belangrijkste relicten van de vele ontwerpen van architect Carlos Beyaert in onze stad, naast de oude brandweerkazerne. Door te investeren in het erfgoed in onze stad, kunnen dergelijke belangrijke gebouwen voor de toekomst bewaard blijven.”