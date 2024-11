Senthe (21) uit Izegem sleept nominatie voor de Bachelorprijs 2024 in de wacht

Senthe Monbaillieu (21), recent afgestudeerd als orthopedagoog aan Hogeschool VIVES, is genomineerd voor de Bachelorprijs. Dat gebeurde met haar thesis waarin ze acties en tools rond herstelgericht werken in het onderwijs ontwikkelde. Met deze deelprijs bekronen SciMingo en de Vlaamse hogescholen professionele bachelorproeven die sterk inzetbaar zijn in het werkveld.

Senthe integreerde samen met zeven andere studenten (Anna Shishkina, Frieke Roose, Zoë Hardeman, Mirl Lauwers, Simon Persyn, Louis Thorrée en Anouk Liagre) voor hun bachelorproef de herstelgerichte visie in basisschool vrije basisschool De Wijzer in Kanegem. “We ontwikkelden verschillende acties en tools, zoals muurschilderingen, emotiekubussen en de “win-win tafel”, om zowel kleuters als lagereschoolkinderen bewust te maken van emoties en hen te helpen conflicten op een herstelgerichte manier op te lossen, met als doel een positief leer- en leefklimaat te creëren”, klinkt het. De inzending van Monbaillieu en medestudenten haalde de longlist van de Bachelorprijs 2024 uit meer dan 100 inzendingen en maakt kans op een prijs ter waarde van 1.500 euro.

Uitreiking in Gent

Eind november wordt de shortlist van vijf genomineerden bekendgemaakt. De uiteindelijke winnaar van de Bachelorprijs wordt onthuld tijdens de plechtige uitreiking van de Vlaamse Scriptieprijs op donderdagavond 19 december in het stadhuis van Gent.

Elk jaar kost het tal van laatstejaarsstudenten bloed, zweet en tranen om een bachelor- of masterproef te schrijven. Helaas belanden deze eindwerken vaak in een digitaal zwart gat of archief. Om deze scripties van hun droevige lot te redden, organiseert vzw SciMingo de Vlaamse Scriptieprijs, een wedstrijd die sterk en relevant onderzoek onder de aandacht brengt van een breder publiek. Naast de hoofdprijs worden er ook vijf deelprijzen uitgereikt, waaronder de Bachelorprijs, die sinds 2018 professionele bachelorproeven bekroont die naast een duidelijke nieuwswaarde en journalistieke bruikbaarheid, ook het beste blijk geven van een innoverend karakter en sterk inzetbaar zijn in het werkveld.