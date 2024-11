Secundaire school athena viert 10 jaar

Tien jaar geleden ondertekenden de directieleden van de secundaire onderwijsinstellingen van het GO! een verregaande samenwerkingsovereenkomst over het samen organiseren van onderwijs in de Kortrijkse regio. Dit is uitgegroeid tot één echte school: athena.

“Het secundair onderwijs van het GO! heeft uiteraard reeds een lange traditie in onze regio, maar de start van athena ligt nog vers in het geheugen. Deze start is veel meer dan een naamsverandering gebleken. Athena is de eerste school in de regio die heel wat instellingen verenigde en is nog steeds de meest unieke en verregaande samenwerking op organisatorisch en pedagogisch gebied. De campussen van athena vormen gewoonweg één school”, vertelt Frank Derycke, directeur communicatie.

Dit zorgt voor heel wat voordelen voor leerlingen en ouders. “Zo zorgt athena steeds voor de beste plaats voor elke leerling. Het aanbod van de school is intussen zo divers dat er steeds een ideale plek is om de talenten van elke leerling te kunnen laten ontplooien. Ouders hebben geen extra hindernissen als de leerlingen veranderen van campus. Elke campus heeft zijn eigen profiel aan opleidingen in doorstroom, dubbele finaliteit of in arbeidsfinaliteit.”

Ook het personeel krijgt zo perspectief op een veel stabielere positie in het geheel van de school. “Elk personeelslid is een expert en wordt ingezet volgens zijn kwaliteiten. Ook directieleden hoeven niet van alle markten thuis te zijn en op die manier wordt het aangenaam om in een gedeeld leiderschap een school te runnen waar iedereen de voordelen van ondervindt. De school is fier pionier te zijn in een dergelijke samenwerking. Samen we kunnen meer dan elk alleen”, besluit Frank.

De secundaire school in Kortrijk, met een brede waaier aan studiemogelijkheden, bestaat intussen uit zes campussen: Heule, Ter Bruyninge, ZOOM Freinetonderwijs, Drie Hofsteden, CLW en Pottelberg.