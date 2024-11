Zesde Rumbeekse Warmathon is succes

Bart Lezy, lid van de werkgroep vertelt: “Onlangs vond de zesde editie van de Rumbeekse Warmathon plaats, dit jaar georganiseerd door drie Rumbeekse basisscholen: GO! Windekind, vbs De Verrekijker en sbs De Vlieger.

Vorig jaar werd er al meer dan 12.000 euro ingezameld voor ALS Vlaanderen, een organisatie die ons nauw aan het hart ligt vanwege onze betrokkenheid bij de zenuw-spierziekte.” Het werd opnieuw een hartverwarmende editie, met zowel stralend weer als een warme sfeer. In de namiddag zetten de leerlingen hun beste beentje voor en lieten zich sponsoren voor hun inspanningen. ’s Avonds konden we rekenen op heel wat lopers en supporters, en sloten we af met een spannende estafettewedstrijd. Dank aan alle vrijwilligers, deelnemende ouders, vrienden en sponsors die dit evenement en de mooie goodiebags mogelijk maakten!” (AD)