Vrijwilligers doen fruitproject in Mozaïek slagen

Ook in basisschool Mozaïek in Sint-Kruis worden de kinderen op verschillende manieren aangemoedigd om gezond te eten. Vooral het fruitproject van de school is de hoeksteen van hun gezondheidsbeleid. Elke dinsdagvoormiddag krijgen alle kinderen immers een flinke portie fruit, die elke week netjes klaargemaakt wordt door een groep vrijwilligers.

“Het is al het tweede schooljaar dat we dankzij de steun van Oog voor lekkers dit project organiseren”, opent directeur Sophie Busschaert. “We motiveren onze kinderen om elke dag in de voormiddag een stuk fruit te eten, maar we stelden vast dat ze vaak hetzelfde fruit meebrachten naar school. Dankzij dit fruitproject maken onze leerlingen nu kennis met verschillende soorten fruit en snoepgroenten. Elke dinsdag driehonderd stukken fruit schillen en in porties snijden is geen sinecure. Om deze niet te onderschatten klus te klaren, kunnen we in onze hoofdschool in de Pastorieweg rekenen op vier vrijwilligers van Ons Tehuis.”

Inclusie

Laurette, Gerarda, Kristel en Ludo zijn vier volwassenen met een beperking die door een jobcoach Ann Maus en coördinator Linda begeleid worden. “Het mooie aan dit project is niet enkel de fruitbedeling voor de kinderen, maar ook het inclusieve verhaal is belangrijk”, gaat de directeur van Mozaïek verder.

“Onze leerlingen weten maar al te goed dat enkel dankzij de inzet van onze vier vrijwilligers de fruitbedeling mogelijk is. Het is ook leuk om te zien hoe enthousiast en gemotiveerd Laurette, Gerarda, Kristel en Ludo elke week naar school komen om fruit te schillen en te snijden. Iedereen waardeert hun inzet en dat zorgt bij hen ongetwijfeld voor een flinke boost aan zelfvertrouwen. Door mee te werken aan ons fruitproject neemt het geloof in hun mogelijkheden vast en zeker toe.”

Motivatie

“Het is ook leuk om vast te stellen dat ons fruitproject bij de leerlingen aanslaat. Op maandag klampen sommige kinderen me vaak aan met de vraag welk fruit er daags nadien bedeeld zal worden. Zulke vragen en de reacties van onze leerlingen motiveren het schoolteam om ons gezondheidsbeleid enthousiast verder te zetten”, besluit Sophie Busschaert.

(PDC)