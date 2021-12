Vives-studenten scoren met maaltijdbox ‘Zuver West-Vlams’

Vier Vives-studenten agro- en biotechnologie lanceerden voor een opdracht een goed gevulde maaltijdbox ‘Zuver West-Vlams’. Ze verkochten als zoete broodjes, want in drie weken tijd gingen er zo’n 250 exemplaren over hun digitale toonbank.

De wieg van Birgit Mabesoone (Zuidschote), Stijn Pattyn (Boezinge) en Emersun Ingelaere (Brielen) stond telkens in een Zuid-West-Vlaams landbouwbedrijf, terwijl Raïssa Cobaert Brugse is. Met hun vieren gingen ze samen voor hun studentenproject op zoek naar een innovatief product waarbij ze moesten inspelen op een hedendaagse trend.

Afhaaltrend

“Voor de landbouw is 2021 een zeer slecht jaar, want er is de nieuwe stikstofwetgeving en daarenboven halen veel landbouwproducten heel lage prijzen. Daarom wilden we op de lokale landbouwmarkt iets doen om die producten een boost te geven. Een geschenkmand vonden we niet innovatief genoeg en daarom kwamen we op het idee van een maaltijdbox. Sedert de afhaaltrend door de coronacrisis zat dat zeker in de lift, maar een maaltijdbox die enkel bestond uit West-Vlaamse producten bestond nog niet.”

Voor de samenstelling van hun maaltijdbox Zuver West-Vlams gingen de vier Vives-studenten in zee met producenten uit onze provincie. “Zo konden we bij de Markthoeve uit Bikschote terecht voor het vlees en de groenten. ’t Hof van de Rhille uit Woumen leverde zuivelproducten en bij Boer Olivier (Mehuys, red.) uit Diksmuide konden we zelfs West-Vlaamse pasta op de kop tikken. Schapenmelkerij De Maekemeersch uit Torhout voorzag ons van kruidenkaas. De gerechten hebben we zelf gekozen en uitgeprobeerd.”

Eenpanspasta populair

“Ons populairste gerecht was onze eenpanspasta met kip, groene groenten en kruidenkaas. Dat leverde ons heel wat positieve reacties op. Heel wat klanten zeiden het receptje, dat we er telkens bijstaken, te bewaren om opnieuw te maken. Onze puree van zoete aardappel en pastinaak viel ook bijzonder goed in de smaak, want ook daarover was men vol lof. Onze verkoop liep de eerste week al zeer goed en de tweede week liep het echt als een trein. Waarschijnlijk kwam dat door de mond-tot-mondreclame.”

De verkoop verliep via digitale wijze, vertelt Birgit. “We gebruikten Facebook en er was ook een online bestelformulier. Een fysiek verkooppunt zou gezien de coronatoestand een te groot risico geweest zijn, ook op financieel vlak. We hebben de klanten laten kiezen tussen thuislevering of afhaling in de (bestaande) Markthoeve in Bikschote. De meesten kozen ervoor om hun box aan huis te laten leveren.”

Hello Fresh

De verkoop liep tot 10 december en de klant kon kiezen uit een box van twee, vier of zes personen. “We hebben zeer veel mensen bereikt die nog nooit een maaltijdbox, zoals bijvoorbeeld Hello Fresh, hadden gekocht. Ons doel is dus dubbel geslaagd: we hebben de maaltijdbox gepromoot en bovendien ook het lekkers uit onze provincie in de kijker gezet. Voorlopig zijn we evenwel niet van plan om nog maaltijdboxen op de markt te brengen, want we willen ons concentreren op onze studies. Er kruipt immers meer tijd in dan gedacht. Eerst ons diploma halen en dan zien we wel”, besluit het viertal. (DS)