VBS Sint-Pieter uit Oostkamp loopt 3897,25 euro bij elkaar

Het leerkrachtenteam van VBS Sint-Pieter organiseerde op donderdag 21 april een grote sponsorloop ten voordele van vzw Chabwino.

Chabwino is een Vlaamse vzw die in het Afrikaanse land Malawi actief is. “Er werd in de klassen gewerkt rond dit project: de kinderen leerden de kansen en de problemen van het land kennen, de gevolgen van de klimaatverandering, er werd geleerd over duurzame samenwerking. We steunen met onze school de uitbouw en werking van een lagere school in de buurt van de stad Zomba”, klinkt het.

“Op 21 april werd een sponsorloop georganiseerd op het schoolterrein van de vrije basisschool. De kleuters liepen rondjes op de kleuterspeelplaats, de kinderen van de lagere school liepen de ziel uit hun lijf in een grote toer over de verschillende speelplaatsen en door de gebouwen van de school. Grootouders, ouders en supporters konden ondertussen genieten van een kopje ‘faire’ koffie.”

“De kinderen lieten zich sponsoren door vrienden en familieleden. Die hebben het project ook omarmd want met de hele school zamelden we uiteindelijk 3897,25 euro in. Een fantastisch resultaat!”