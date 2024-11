Studenten schenken opbrengst van eindwerk aan de ALS-Liga

Drie studenten project- en eventmanagement aan de Arteveldehogeschool in Gent organiseren op zaterdag 16 november het evenement Born To Be Alive in het Fabriekspand in Roeselare als eindwerk. De winst schenken ze aan de ALS-liga.

Judith Van Laere (21), Celeste Stragier (20) en Anke Blondeel (22) wilden hun eindwerk kracht bijzetten. “Als eindopdracht moeten we ons eigen evenement organiseren. Om ons evenement toch nog wat belangrijker te maken, hebben we besloten om de winst ervan aan de ALS-liga te schenken. Zo kunnen we enerzijds tonen dat we wel degelijk een evenement kunnen organiseren en anderzijds ook nog een goede daad verrichten”, vertelt de Roeselaarse Celeste Stragier.

Reis terug in de tijd

“We hebben besloten om de opbrengst van Born To Be Alive te schenken aan de ALS-liga omdat we het belangrijk vinden dat er ook aandacht wordt geschonken aan ziektes die niet zo heel vaak in de spotlights komen. Wij hebben hier zelf ook geen persoonlijke connectie mee, maar wilden eens iets doen voor een goed doel dat niet zo vaak vermeld wordt.”

“Born To Be Alive, waar we binnenstappen in een betoverende reis terug in de tijd, is speciaal voor volwassenen die hun jeugd willen herbeleven. Samen creëren we een magische sfeer waar beleving, verbinding en verwondering centraal staan. Het thema van de avond is Disco.”

Meer info over het evenement is terug te vinden op de Facebookpagina ‘Born To Be Alive’ of op de Instagrampagina ‘born_to_be_alive_jac’.

Hopen op mooi bedrag

“Er is geen specifiek bedrag dat we willen inzamelen. Dit omdat het ook de eerste keer is dat we zoiets organiseren. We hopen wel een mooi bedrag te kunnen schenken. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er meer aandacht gaat naar deze vreselijke ziekte. ALS-Liga is ook op de hoogte van ons initiatief en vindt het heel leuk dat we aan hen denken.”

“We hebben nog geen plannen voor een volgende editie. Deze beslissing kunnen we maken als we zien dat deze editie blijkt aan te slaan”, besluit Celeste.