Studenten lanceren wortellikeur

Studenten Britt Desutter (Meulebeke), Robbe Degryze (Gullegem), Robin Vyncke (Gullegem), Aaricia Kindt (Lede), Linde Agneessens (Halle) en Elise Willems (Oudsbergen/Opglabbeek) van de bacheloropleiding agro- en biotechnologie aan de campus Roeselare van VIVES hebben een bijzondere wortellikeur ontwikkeld. Die wordt onder de naam Carrotte in de markt gezet.

Met dit innovatieve product willen de studenten lokale en duurzame ingrediënten in de kijker zetten en een nieuwe, frisse wind doen waaien in de wereld van de dranken. “De wortellikeur combineert de zoetheid van verse wortelen met een zorgvuldig uitgebalanceerd distillatieproces, uitgevoerd in samenwerking met The Bassets Craft Distillery uit Ruiselede”, stelt de ceo van de minionderneming Britt Desutter het drankje voor.

“Het hele project draait rond ondernemingszin en creativiteit en wij zijn apetrots op de unieke smaak die we hebben gecreëerd. Het maken van een wortellikeur is een primeur en we hopen dat er voor veel mensen een nieuwe wereld open kan gaan”, vullen Britts Gullegemse collega’s Robbe (techniek) en Robin (pr) aan. “Wij wilden een product ontwikkelen dat zowel lokaal als duurzaam is en dat verrassend uit de hoek komt. Wortelresten bleken de perfecte basis voor deze missie”, zegt Robbe.

Het begon voor het zestal allemaal een jaar geleden met een brainstormsessie over hoe duurzame landbouwproducten op een vernieuwende manier konden worden ingezet. Aanvankelijk dachten de studenten aan een jenever. Al gauw bleek dat een likeur meer potentieel biedt.

Aperitief of cocktail

“Na dertien prototypes bleek ons worteldrankje – ook bij de distillerie – het meest in de smaak te vallen”, stelde Robbe vast. “Het is ontwikkeld voor een breed publiek. Enerzijds willen wij culinaire professionals aanspreken, zoals chefs en bartenders die op zoek zijn naar vernieuwende smaken voor hun gerechten en dranken. Anderzijds is de likeur ook perfect geschikt voor de nieuwsgierige consument die houdt van een verrassend aperitief of een creatieve cocktail. De wortellikeur laat zich puur drinken, met ijs, of in een mix. Daarin komt de zoete wortelsmaak met sinaasaroma’s ten volle tot zijn recht. Met een alcoholgehalte van 31 graden is de Carrotte niet geschikt voor minderjarigen.”

De zes studenten bieden hun likeur momenteel vooral aan via forms op hun sociale media: namelijk carrotte_wortellikeur op Instagram en carrotte-wortellikeur op Facebook. Voor bestellingen en meer info kun je ook terecht op britt.desutter@student.vives.be.

Van de Carrotte zijn nog maar 90 flessen gebotteld. De helft hiervan is ondertussen besproken. Elke fles heeft een inhoud van een halve liter en kost 38,50 euro. 200 euro van de gemaakte winst gaat naar Kom op Tegen Kanker. (AV)