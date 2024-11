Studenten Howest organiseren ludiek bumperballtornooi: “Teamspirit op en naast het veld”

Vier laatstejaars uit de opleiding Sport Business Management aan de Hogeschool West-Vlaanderen organiseren op zaterdag 16 november een bumperballtornooi in de sportzaal van het Sint-Andreasinstituut aan de Steensedijk 151 in Stene.

“Bij bumperball stappen de deelnemers in een opgeblazen bal, met als doel te scoren bij de tegenstander”, zegt Thibo Duflou. Hij organiseert het sportevenement samen met zijn medestudenten Jesper Jacobs, Kiara Van Quaethem en Nimué Verbeure. “We kozen niet voor een standaard voetbaltornooi, maar voor bumperbal. Het is aantrekkelijk om naar te kijken. Teamspirit op en naast het veld is voor ons het uitgangspunt.”

Je hoeft helemaal geen topvoetballer te zijn om deel te nemen. “Iedereen boven de zestien jaar kan zijn of haar kans wagen. Per ploeg geldt een systeem van vrije inschrijvingen. Elk team bestaat uit vier tot zes spelers, waarvan er altijd vier op het veld staan. We mikken op twaalf teams. Dankzij de medewerking van het Sint-Andreasinstituut kan ons bumperballtornooi plaatsvinden in de sportzaal van de school aan de Steensedijk 151. Het sportieve gebeuren start om 9 uur. Rond 18 uur is de finale achter de rug.”

Intensief en leerrijk

“De winst gaat naar Begeleidingstehuis De Brem. We kozen voor De Brem omdat dit een lovenswaardige en lokale organisatie is. Sport verbindt en is een recht voor iedereen. De voorbereiding van het bumperballtornooi was heel intensief en leerrijk. We moeten het evenement van A tot Z organiseren: locatie zoeken, aanvragen doen, sponsors en lokale pers contacteren, deelnemers mobiliseren, noem maar op. Dit zal ongetwijfeld uitmonden in een ontspannende avond”, aldus nog Thibo Duflou. (BVO)