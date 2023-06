Sterrenchef Berto smeert samen met Wakkense schoolkinderen boterhammen tijdens eerste Dag van de Volle Brooddoos

Vandaag vond de eerste Dag van de Volle Brooddoos plaats, een actie van Stichting Pelicano om kinderarmoede in de kijker te zetten. Vijf scholen in Vlaanderen en Brussel kregen een topchef over de vloer om samen gezonde brooddozen te maken. De WegWijzer in Wakken mocht de Waregemse sterrenchef David ‘Berto’ Bertolozzi verwelkomen.

“Sinds 2009 zetten we ons hard in om de aandacht te vestigen op kinderarmoede”, vertelt Colette Meester, die al dertien jaar deel uitmaakt van de raad van bestuur van Stichting Pelicano. “Dag van de Volle Brooddoos is onze nieuwe voorjaarsactie. Op een positieve manier en samen met de scholen en leerlingen werken we rond de symbolische lege brooddozen. Want kinderarmoede reikt namelijk verder dan dat.”

De eerste editie vond vandaag plaats in Deinze, Nevele, Brugge, Schaarbeek en Dentergem, waar respectievelijk Charlotte Saesen, viskok van het jaar Baptiste Tieberghien, Isabelle Uselli en Ruben Christiaens te gast waren. Dentergem werd mee ambassadeur dankzij gemeenteraadslid Philippe Weyffels (Eendracht).

Pareltjes van aardbei

De WegWijzer in Wakken kreeg de Waregemse sterrenchef David ‘Berto’ Bertolozzi van Bistro Berto over de vloer. “De leerlingen van het zesde leerjaar staan hem heel de voormiddag bij om 250 brooddozen te vullen, voor alle kinderen en leerkrachten”, vertelt directeur Lieselot Wolfcarius. “Deze middag gaan we samen lunchen.”

De refter werd omgetoverd tot grootkeuken, waar de leerlingen een geoliede machine vormden om boterhammen te smeren. “Toen ik klein was, aten we vaak brood met kaas en confituur. Dat wou ik een frisse toets geven”, vertelt chef Berto. “De boterhammen worden belegd met kaas, kippewit, eiersalade, veel groentjes en pareltjes van aardbei voor een zoete smaak.”

Fruitbrochette

Als dessert zat er een fruitbrochette en een gezonde cupcake met groenten in de brooddoos. De leerlingen van het zesde leerjaar waren alvast erg enthousiast. “Dit is heel leuk om te doen”, vertelt Naylano (11). “Het is goed voor de kinderen die soms met een lege brooddoos naar school komen”, pikt Liam (12) in. “We kijken ernaar uit om straks te mogen proeven.”

Volgens zorgschepen Bart De Keukeleire (Eendracht) valt de problematiek rond kinderarmoede in Dentergem goed mee. “De scholen schieten ouders snel te hulp en brengen de gemeente en het Sociaal Huis op de hoogte. In de coronaperiode waren er iets meer gezinnen die financiële ondersteuning nodig hadden, nu is de situatie beter.”

Het Sociaal Huis en Stichting Pelicano werken al langer samen. “Er is een zorgbudget voor gezinnen om onderwijskosten te kunnen financieren.”