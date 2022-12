Stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve schenkt 1.750 euro aan ‘t Kelderke en De Warmste Week

Met een wandel- en loopevenement haalde de stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve deze week geld op voor twee goede doelen: De Warmste Week en voedselverdeelpunt ’t Kelderke.

Afgelopen woensdag organiseerden Sarah Dobbels, Angelique Viaene en Lukas Van den Broucke, drie leerkrachten van de stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve een wandel- en loopevenement, genaamd ‘5 to walk’. “Zij stippelden een traject van 3 kilometer uit, dat gedurende drie uren afgelegd kon worden. Tijdens dit sfeervolle moment hebben ongeveer 100 leerkrachten, ouders, kinderen en sympathisanten gelopen of gewandeld”, zegt directeur Tony Sabbe. ‘Nadien organiseerden we een gezellig samenzijn in onze warmste winterbar op school.”

Kansarmoede steunen

De opbrengst van de namiddag bedroeg 1.750 euro. Dat bedrag wordt verdeeld. Enerzijds vloeit er 750 euro naar De Warmste Week van de VRT-radiozenders MNM en Studio Brussel. Anderzijds krijgt het voedselverdeelpunt ’t Kelderke uit Waregem 1.000 euro. “Wij vonden het belangrijk dat we een project rond kansarmoede steunden in de eigen buurt. Het thema ligt ons nauw aan het hart en onze school is trots ‘een warme school’ te kunnen zijn”, zegt de directeur nog. (PNW)