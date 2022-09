Spes Nostra Heule is finalist voor de provincie West-Vlaanderen voor de Strafste School 2022

Spes Nostra Heule is in de running om ‘Strafste School’ te worden. Lena Vroman (13) uit het 2de jaar vindt dat de school een nominatie verdiend. De bijzondere aandacht voor de leerlingen, de aanpak van de school en de vele activiteiten zette Lena aan om een dossier in te dienen.

De jury besloot uit de talrijke inzendingen dat Spes Nostra Heule de finalist wordt voor West-Vlaanderen. Iedere provincie heeft zijn finalist. Op 28 oktober weten we wie de strafste school is.

“Nu is het aan onze leerlingen en leraren om te bewijzen dat Spes Nostra Heule écht de Strafste School 2022 is”, zegt directeur Pieter Dhuyvetter. Binnenkort komt een jury langs. De jury bestaat uit Francisco Schuster van #LikeMe en Jaël Ost van Tagmag, 2 MNM DJ’s Sander Gillis en Laura Govaerts en twee ervaringsdeskundigen.

De Strafste School van Vlaanderen is een jaarlijkse wedstrijd van de Vlaamse publieke radiozender MNM voor scholen. De wedstrijd wordt georganiseerd sinds 2011 en zoekt naar de gezelligste school van Vlaanderen, een school met een hart waar de grens tussen school en vrije tijd flinterdun is. Een school waar je leert wat echt telt in het leven.