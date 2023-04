Sint-Jozefinstutuut Tielt organiseert StressFactor Live

Vrijdagmiddag werd de speelplaats van het SJI campus Kroon in Tielt omgetoverd tot een heus festival door Stressfactor Live. Met artiesten zoals Used, Michael Schack & Omdat het kan soundsystem ft. Average Rob genoten liefst 840 leerlingen van beide campussen van de school met volle teugen van de optredens. Leuk extraatje is dat de twee surprise-acts Tola OG en dj Magik waren, twee talenten van Tieltse bodem.

Het is niet de eerste keer dat het SJI flink uitpakt. Zo deed de school vorig jaar al mee aan de MNM-wedstrijd De Strafste School van Vlaanderen, waarbij ze uiteindelijk op de tweede plaats eindigden. Dit keer zorgde de school in samenwerking met StressFactor Live, dat al sinds 2003 muziekfestivals op middelbare scholen organiseert, voor een festival. Bijzonder aan het concept is dat de leerlingen en leerkrachten zelf ook instaan voor de organisatie. “Heel wat leerlingen uit de derde graad werden betrokken bij dit project. De catering, de bonnetjes en de security waren in handen van de leerlingen, maar ook de ontvangst en begeleiding van de artiesten. Zo was het hele D-blok omgetoverd tot een backstage”, weet Nicolas Rubens van het SJI. “Verbondenheid, betrokkenheid, engagement, verantwoordelijkheidszin, ondernemingszin, creativiteit, geïnformeerd en bewust leren zijn per slot van rekening ook krachtlijnen die in meerdere leerplannen voorkomen en die we op die manier op een heel fijne manier kunnen realiseren. De kostprijs voor het festival bedroeg eigenlijk 13 euro per leerling, maar door de vele sponsoring zullen we dit bedrag nog flink kunnen verlagen.” (SV)