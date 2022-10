Schreeuw Spes Nostra Heule richting de titel van ‘Strafste School’

Ligt de Strafste School van Vlaanderen in Heule? Op die prangende vraag krijgen we op 28 oktober een antwoord. Spes Nostra Heule is namelijk in de running om de ‘Strafste School’ te worden, een wedstrijd die door radiozender MNM enkele jaren geleden in het leven werd geroepen.

Het was de 14-jarige Lena Vroman die haar school inschreef voor de ‘wedstrijd’. “Spes Nostra luistert goed naar de mening van de leerlingen en houdt hiermee rekening bij het nemen van beslissingen. Dit is ook merkbaar tijdens de organisatie van De Strafste School,” aldus Lena. De school zet momenteel alle zeilen bij om de felbegeerde titel te bemachtigen.

Volgende donderdag, op 20 oktober is het alvast een laatste verzamelen geblazen voor de leerkrachten, leerlingen en sympathisanten van de school. Dan zakken MNM-dj’s Laura Govaerts en Sander Gillis, met aan hun zijde BV’s Jaël Ost en Francisco Schuster af naar Heule om te kijken of Spes Nostra Heule ook écht de strafste school van Vlaanderen is. Om de kandidatuur kracht bij te zetten roept de school alle Heulenaars op om volgende donderdag, om 14u af te zakken naar Heuleplaats, Heulsekasteelstraat, Steenstraat, Mellestraat om de MNM-jury te verwelkomen.

“We twijfelen er niet aan dat we alles in onze mars hebben om Strafste School te worden. Laat ons tonen dat gans Heule achter ons staat! We kunnen alvast rekenen op de steun van de Tinekesfeesten, Stad Kortrijk en vele handelaars,” aldus de directie van de school. De school voorziet alvast vlaggen in de Spes-tricolore. De MNM-DJ’s zullen op donderdag ook tussen 16u en 19u radio maken vanuit de schoolgebouwen van Spes Nostra Heule.