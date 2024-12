School Da Vinci organiseert Algemene Kennisquiz

Na het succes van vorig jaar organiseert de school Da Vinci voor de tweede keer de Da Vinci Algemene Kennisquiz in de eetzaal van de school in de Moerestraat 20, op 18 januari 2025. De deuren gaan open vanaf 18.30 uur en de quiz gaat van start om 19 uur. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De opbrengst van de quiz gaat naar de Da Vinci Dag, waarvan de invulling later bekendgemaakt wordt. Het belooft een gezellige avond te worden, met een leuke quiz voor teams van 4 personen. De prijs is 20 euro per team en er zijn maximum 46 ploegen. Er is een gevulde prijzentafel. Bovendien worden er snacks (ook veggie!) voorzien voor de deelnemers. (SVE)

Inschrijven en info: www.davinci-atheneum.be