Scholengroep opent nieuwe grootkeuken in VTI Tielt

Sinds kort heeft het VTI van Tielt een gloednieuwe productiekeuken. Voortaan worden er dagelijks schoolmaaltijden bereid voor de leerlingen en de personeelsleden van Scholen Molenland én Scholen aan de Leie.

Het beheer is in handen van cateraar Scolarest, die in ons land 220 restaurants in onderwijsinstellingen onder de vleugels heeft.

“Seizoensgebonden producten en lokale ingrediënten staan centraal in het aanbod”, laten de scholengroep en de cateraar weten. “Onderzoek toont aan dat een evenwichtige maaltijd bijdraagt aan een betere concentratie, een hoger energiepeil en een algemeen welzijn. Deze aanpak ondersteunt niet alleen de gezondheid van de leerlingen, maar ook de lokale economie en duurzaamheid.”

Samen met de bestaande grootkeuken in De Bron worden er in totaal liefst 1.750 gezonde maaltijden geproduceerd voor de scholengroep in Tielt.

(SV)