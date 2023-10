RHIZO Lifestyle- en Sportschool schenkt € 2.000 aan Kortrijkse G-sportclubs: “G-sport leunt dicht aan bij onze leefwereld”

Verschillende acties van de RHIZO Lifestyle- en Sportschool leverden een bedrag op van 2.000 euro. Dit werd geschonken aan Stad Kortrijk voor de promotie van G-sport. “Uniek in de regio is de Kortrijkse G-judo, die gaat van start 16 november, en G-basket SPURS bouwt een jongerenwerking van 6 tot 12 jaar uit. G-sport zit in de lift”, zegt G-sportcoördinator Ann Vandenhulle.

Vorig jaar werkte de RHIZO Lifestyle – en Sportschool een project uit onder de naam ‘RHIZO rides 4 G-Sport’ met als doel geld in te zamelen voor G-sportclubs in Kortrijk. Het jaar daarvoor werd geld ingezameld ten voordele van vzw TEJO Kortrijk met het succesvol fietsproject ‘RHIZO goes Mont Ventoux’.

“Leerlingen leren zich engageren en beseffen het belang van G-sport. Voor sommigen was de kennismaking met G-sporters een eye-opener” – directeur Jonas Hendrickx

“Met dergelijke doelen voor ogen krijgen leerlingen een mentale boost. Het is de bedoeling om hen te blijven uitdagen. Ze hebben er deugd van om buiten te komen en met diverse groepen te leren omgaan”, vertelt leerkracht Philine Lambrecht. “G-sport leunt dicht aan bij onze leefwereld. Leerlingen leren zich engageren en beseffen het belang van G-sport. Voor sommigen was de kennismaking met G-sporters een eye-opener”, vult directeur Jonas Hendrickx aan.

Als peter of meter van één van de vijf G-sportclubs uit Kortrijk – De Watertrappers, G-voetbal Marke, G-voetbal KVK, G-basket SPURS en rolstoelbasket Kortrijk – kregen de leerlingen van het vierde tot zesde middelbaar ook de opdracht om een paar trainingen te geven of om mee te helpen bij een wedstrijd of evenement. “Ze waren allemaal zeer gemotiveerd en enthousiast. Ik denk dat de meesten positief verrast waren”, zegt Jonas.

“Heel knap hoe opleidingsverantwoordelijken jongeren ervaringen laten opdoen in het maatschappelijk veld. De opbrengst van het traject is mooi en zal aangewend worden om nog meer kansen te geven aan de ontwikkeling van G-sport in Kortrijk. Tegelijk ben ik verheugd dat met deze aanpak ook die jongeren in opleiding een onbetaalbare ervaring kunnen opdoen”, zegt Wouter Allijns, schepen voor Sport.