Onvergetelijk afscheid voor juf Linda van Basisschool Zedelgem Dorp

30 juni 2023 zal Linda Houthoofd niet snel vergeten. Ze is al 40 jaar juf van het zesde leerjaar in basisschool Zedelgem Dorp en gaat op 1 september met pensioen. Als iemand met zo’n staat van dienst afscheid neemt, dan is het normaal dat toeters en bellen bovengehaald worden.

“Ik heb mijn afscheidsviering op me laten afkomen”, vertelt Linda. “Ik werd thuis afgehaald met de oldtimer van mijn man, die zeven jaar geleden overleed. Op deze manier was hij eigenlijk ook een beetje getuige van mijn laatste schooldag. Langs het traject naar school stonden alle collega’s met ballonnen en teksten te zwaaien. Echt indrukwekkend.”

Erehaag

“Op school mocht ik aanschuiven voor een gezellig ontbijt met alle collega’s”, gaat de afscheidnemende juf verder. “Op de speelplaats vormden de kinderen een erehaag en ’s middags was iedereen present op de afscheidsreceptie. Het was een heel warm en deugddoend afscheid. Ik vertrek gelukkig en dankbaar, want ik was al die jaren omringd door toffe en warme collega’s. Eigenlijk blik ik ontzettend tevreden terug op een onderwijscarrière van 44 jaar. Geen enkele dag ben ik met tegenzin naar school gegaan. Ik kon al eerder op pensioen gaan, maar een droomjob hou je zonder moeite heel lang vol.”

Jong van hart en geest

Op de voorlaatste dag van het schooljaar werd juf Linda tijdens de uitstuif van het zesde leerjaar door de leerlingen en de ouders in de bloemetjes gezet. “Ook dat was een onvergetelijk moment. Ik ben de kinderen die bij mij in de klas zaten heel dankbaar, want zij hebben ervoor gezorgd dat ik al die tijd jong van hart en geest ben gebleven.”

Niets gepland

Linda Houthoofd geeft eerlijk toe dat ze eigenlijk een beetje bang is van het beruchte ‘zwarte gat’. “Ik was de laatste weken wat onrustig voor wat komen zal. Ik heb voor de komende maanden niets gepland. Ik heb geen concrete plannen en zie wel wat er op me afkomt. Ik heb vijf kleinkinderen en die kunnen elke dag op me rekenen.” (PDC)