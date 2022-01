Oekense editie van de Rumbeekse warmathon is sportieve hoogdag

Op donderdag 13 januari was het een sportieve hoogdag op en rond de basisschool De Ark in Oekene. De werkgroep animatie op school met als drijvende krachten Gudrun Vermeersch, Hanne Dupon, Louise Geeraert, Fien Vanacker, Veerle Corty en Sandrine Verstraete organiseerden dan de Oekense editie van Rumbeekse warmathon. Hun collega’s van de Rumbeekse basisscholen De Vlieger en De Verrekijker hadden deze reeds op vrijdag 29 oktober, net voor de herfstvakantie georganiseerd, waarbij er gelopen en gewandeld werd ten voordele van de vzw ‘A Cure for ALS’.

Een leraar van de Verrekijker en ook de echtgenoot van een leerkracht van de Vlieger zijn door deze zenuw-spierziekte getroffen. Eén ervan is al overleden. “We waren van plan om onze warmathon te stappen en te lopen op woensdag 23 december tijdens de Warmste Week”, vertelt juf Sandrine, maar door de afkoelingsweek kon dat toen niet doorgaan.

Medailles en goodiebags

Half januari ontbrak uiteraard de magie van de Warmste Week, maar de kleuters, de leerlingen, hun ouders en de leerkrachten hebben hun beste beentje voorgezet om op de Finse piste van 400 meter zoveel mogelijke gesponsorde rondjes te lopen of te wandelen. Er was ook een onderlinge competitie tussen de twee klassen van hetzelfde leerjaar. De klas die won krijgt 10 minuten extra speeltijd, door hen zelf te kiezen. Het meisje of de jongen van iedere klas die de meeste rondjes op een halfuur heeft gedaan, ontving een herinneringsmedaille. “We steunen hiermee naast ALS ook de projecten van Kloen en Think Pink. De kleuters en leerlingen kregen op het eind van de dag een goodiebag, een tasje met allerhande gadgets en promomateriaal, vele ouders werden hiervoor een 20-tal bedrijven aangeschreven en bezocht.”

Naast dit sportief project hebben we aan de ouders ook om financiële bijdrage gevraagd en gekregen voor de aankoop en installatie van luchtreinigers in de tien klassen van het oude schoolgebouw. “Nick Defoort, vader van één van de leerlingen, heeft dit project bedacht en mee uitgevoerd”, besluit Sandrine en dankt uitdrukkelijk haar collega’s van de werkgroep animatie voor de voorbereiding en uitwerking van de warmathon. (AD)