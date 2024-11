MMI start uitwisseling met Rotterdamse school

Een groep studenten uit het Lyceum Kralingen van Rotterdam kwam op bezoek in het MMI, naar aanleiding van het uitwisselingsproject ‘Op weg naar een wereldburger, in de voetsporen van Erasmus’, gefinancierd door Erasmus +. De leerlingen van het 5de jaar Welzijnswetenschappen mochten hen verwelkomen.

“Samen met mijn collega Karen De Wulf startte ik dit project op”, aldus leerkracht Sofie Vandaele uit Kortemark. “28 jaar geleden ging Karen zelf voor vier maanden op Erasmus naar Groningen. Ook haar kinderen deden al mee met uitwisselingen naar Spanje, Noorwegen en Baskenland. De verrijking van zo’n projecten is gigantisch.”

Nieuw project

“In het MMI kennen we al een traditie van uitwisselingen naar Roemenië, Groningen, Zweden, Zwitserland en Oostenrijk, maar dat gebeurt telkens in het kader van de stages. Een nieuw project met leerlingen van het 5de jaar Welzijnswetenschappen die in contact komen met leerlingen van Rotterdam, was hierop dus een mooie aanvulling. Door Karens enthousiasme ben ik dan ook in dit project gerold.”

“De keuze voor Rotterdam kwam er in de eerste plaats omdat het de geboorteplaats is van de filosoof Erasmus, rond wie we werken in de lessen filosofie. Natuurlijk is deze prachtige metropool ook op veel andere manieren een ideale stad om te ontdekken: multicultureel, moderne architectuur, vlot bereikbaar met openbaar vervoer… Doordat de leerlingen dezelfde taal spreken, is het ook makkelijk om snel contact te leggen. Dat hebben we bij de hartelijke ontvangst aan het station van Kortemark meteen gezien.”

Ijzertoren bezocht

“Na een rondleiding door de school, een kennismakingsbingo, een spelletje West-Vlaamse woorden herkennen en het meevolgen van een typische Vlaamse les, was het tijd om samen aan tafel aan te schuiven. We brachten ook een bezoek aan de IJzertoren en daarna vertrok de groep alweer naar Gent, waar de leerlingen drie dagen verblijven. Dit was slechts het begin van ons verhaal, want in februari trekken we dankzij Erasmus+ met onze leerlingen voor vier dagen naar Rotterdam, waar we kennismaken met het schoolse systeem en de stad.