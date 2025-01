MMI-leerlingen op schoolreis tijdens de kerstvakantie: “Leerrijk én ontspannend”

Al tientallen jaren gaat het MMI internationaal, niet alleen tijdens het schooljaar, maar ook in de vakanties. Terwijl nu overal alle scholen in Vlaanderen gesloten zijn, ging de schoolpoort op vrijdagmorgen 27 december heel even open, want de leerlingen van het derde jaar vertrokken voor een tweedaagse excursie.

De school voorziet naast een tweedaagse in kerstsfeer voor de derdes ook nog een driedaagse naar Parijs voor de vierdes. Voor de vijfde- en zesdejaars is er een tweejaarlijkse buitenlandse reis in de paasvakantie. Maar ook binnen de schooluren staat er heel wat buitenland op het menu. Zo zijn er stages in Zwitserland, Groningen en Roemenië en is er dit schooljaar een Erasmusproject met een school uit Rotterdam. Ook de leerkrachten kunnen meerdaagse bijscholingen volgen in het buitenland. Zo gingen de leraren in het verleden al hun licht opsteken in onder andere IJsland, Malta en Spanje.

Mona Vanelslander en Nore Segaert, beiden leerling in het derde middelbaar, reisden mee naar Duitsland. “We hebben er na een lange examenperiode naar uitgekeken om met vrienden en klasgenoten op uitstap te gaan naar Düsseldorf. Daar hebben we niet alleen een blik kunnen werpen op de oude binnenstad en de prachtige gebouwen, maar konden we ook een graantje meepikken van de kerstmarkten die er nog zijn. Düsseldorf is één van de weinige steden waar de kerstmarkten nog blijven staan tot de laatste dag van het jaar en dat is natuurlijk mooi meegenomen.”

“Voor ons is het ook eens leuk om samen te kunnen overnachten in een groot hotel. Na een dag en een nacht in Düsseldorf zijn we van Duitsland naar Nederland gereden. De voorbije jaren bezocht onze school altijd de dom in Keulen, maar door de terreurdreiging vorig jaar zijn de plannen ook dit jaar gewijzigd.”

Maastricht

“De tweede dag stond na een deugddoend ontbijt een bezoek aan de stad Maastricht op het programma. Die stad baadde ook nog volledig in de kerstsfeer. Zoals Düsseldorf aan de rivier de Düssel ligt, is dat bij Maastricht niet anders, want daar stroomt de Maas. Het was er gezellig flaneren over de Sint-Servaasbrug die over deze rivier gebouwd werd en de Markt en het Vrijthof waren zeker en vast een bezoekje waard. Het is heel tof dat de school voor de leerlingen uitstappen organiseert in de vakantie die zowel leerrijk als ontspannend zijn”, besluit het tweetal enthousiast.