Mascotte Koko komt tot leven in basisschool De Graankorrel in Wervik

In de nieuwe refter van vrije basisschool De Graankorrel in de Magdalenastraat in Wervik organiseerde het oudercomité voor de allereerste keer een speelcafé. Heel wat ouders tekenden met hun kinderen present. Bijzondere gast was mascotte Koko die in een gloednieuw pak steekt. Ook de kerstman kwam langs.

De Graankorrel telt drie vestigingen. Naast de lagere school in de Magdalenastraat zijn er ook kleuters in de Grauwe Zusters- en Ooststraat. Mascotte Koko prijkt al enkele jaren naast het logo van de school. Dankzij het oudercomité komt Koko nu tot leven.

De kinderen maakten vrijdagmorgen al kennis met hun nieuw vriendje, zaterdag waren de ouders aan de beurt. Koko is een leuke verschijning en goed voor onder meer knuffels en high fives. Koko zal de komende activiteiten telkens van de partij zijn. De leden van het oudercomité kruipen volgens een beurtrol in het kleurrijk pak.

De Graankorrel werkt met een eigen jaarproject door alle vestigingen en jaren heen: ‘Met volle goesting’: Koko brengt de leerlingen door het schooljaar heen heel wat bij rond sociale vaardigheden. Elke maand werkt men aan een nieuw thema. Het begon in september met ‘Koko ziet zijn vrienden terug’ en in juni eindigt het met ‘Koko blinkt uit’.

Het oudercomité zorgde zaterdag voor die warme kerstsfeer met een hapje eten, een drankje of een (volks)spelletje spelen. De kerstman bracht voor ieder kind wat lekkers mee.