LTI Oedelem zet in op duurzaamheid

Het Oedelemse Land- en Tuinbouwinstituut schrijft zich in bij Join For Water. Die NGO zet zich in voor sociale en ecologische zoetwaterecosystemen. Met de samenwerking wil het LTI zich ontwikkelen tot een waterwijze school waarbij de leerlingen op een duurzame manier leren omgaan met water.

Duurzaam omspringen met water is hyperactueel. Land- en tuinbouwers moeten overal ter wereld op zoek naar oplossingen om de gevolgen van de klimaatopwarming tegen te gaan. In sommige gebieden is er een teveel aan water waardoor de akkers onbewerkbaar blijven, in andere gebieden heerst dan weer een langdurige droogte.

Join For Water

De internationale organisatie Join For Water zorgt wereldwijd voor steun aan initiatieven die duurzaam waterbeheer promoten. Daarmee wil de organisatie zoetwaterecosystemen in de toekomst beschermen, zodat ook de toekomstige generaties er gebruik van kunnen maken. “Die visie sluit perfect aan bij de visie van onze school, want watergebruik speelt een cruciale rol in de opleidingen”, vertelt directrice Kimara Goethals.

Eind september bezocht een internationale delegatie met mensen uit zeven verschillende landen de school. “Tijdens dat bezoek toonden we hoe het LTI verschillende technieken gebruikt om duurzaam om te springen met water”, gaat Goethals verder. De ondertekening van deze samenwerking zet die visie op zoetwaterecosystemen verder en zal geïntegreerd worden in de school.

Duurzame toekomst

“Door onze leerlingen meer inzicht te geven in duurzaam waterbeleid, hopen we hen beter voor te bereiden op de toekomst en de uitdagingen van klimaatverandering”, zegt de directrice. “Zo bouwen we niet alleen aan de kennis van de leerlingen, maar dragen we ook bij aan een duurzame toekomst voor onze sector.”

