Lieselotte en Franne doen drie maanden stage in Oeganda: “Het cultuurverschil ervaren”

Het wordt een spannend begin van 2025 voor Lieselotte Ost en Franne Gabriel. Beide vriendinnen vertrekken op 3 januari voor een drie maand durende werkervaring naar het Afrikaanse Oeganda, in Kisiizi. Daar zullen de verpleegkundestudenten stage lopen in een ziekenhuis. “Alles is goed geregeld én we zijn met twee”, is het tweetal enthousiast.

Lieselotte Ost uit Sint-Denijs en Franne Gabriel uit Sint-Lodewijk Deerlijk, beiden 21, zijn studenten bachelor verpleegkunde aan Hogeschool Vives in Kortrijk. De jongelui delen de liefde voor de zorgsector en zijn al vriendinnen van in het Rhizo-College in Zwevegem, waar ze hun middelbaar volgden. “Eerder wilde ik iets doen met dierengeneeskunde, maar dit leek al snel te hoog gegrepen. Vooral anatomie was een probleem. Ik schakelde dan over naar de zorg voor mensen en kinderen, iets wat mij toch duidelijk beter ligt”, begint Franne ons gesprek.

Voor Lieselotte groeide de liefde voor de zorg met het doen van vakantiejobs in WZC Sint-Amand in Zwevegem. “Daar kwam ik echt in contact met zorgbehoevende mensen. Mensen waarmee je ook een band opbouwt en vooral veel dankbaarheid van terugkrijgt. Aardig meegenomen is dat ook mijn oma in het WZC verblijft, en zo zie ik ze nog eens”, knipoogt Lieselotte.

Franne deed al enige ervaring op bij Zorg en Welzijn in Kuurne. “Ik werkte er op een leuke afdeling van dit toch wel tof rusthuis”, klonk het toen.

anders zorg bieden

Beiden waren al vlug gewonnen voor het volgen van een buitenlandse stage. “In het buitenland doe je toch andere ervaringen op en het is er ook een andere manier van zorg geven. Het lijkt ons ook leuk om er andere culturen te leren kennen”, zegt Franne, waarop Lieselotte meteen inpikt: “Vooral dat laatste lijkt me wel boeiend. In het later werkveld zullen we zeker meer en meer geconfronteerd worden met andere culturen in onze ziekenhuizen. We hopen daar alvast enige ervaring op dit vlak te kunnen opdoen.”

Het was ook om die reden dat men koos voor Afrika én omdat het er warmer is. “Mijn zus deed stage in Tanzania en haar verhaal, en ook deze van andere studenten, trok ons wel aan”, aldus Franne.

Men komt er terecht in een ziekenhuis in het Oegandese Kisiizi. “Het zal zeker spannend worden, maar we zijn er wel gerust in dat alles goed komt. Een en ander werd geregeld via Vives, die ons ook verder opvolgt. Het is een goed ziekenhuis waarbij we ook verblijven in een guesthouse. Alles is goed geregeld én we zijn met twee”, geeft Lieselotte ons mee.

hoge verwachtingen

De stage verloopt zo’n beetje zoals hier, al zijn de omstandigheden er uiteraard wel een beetje anders. “De zorg is er anders georganiseerd dan wij kennen in België. Het ziekenhuis krijgt wel financiële steun via lokale projecten, vooral in de UK, en van de Oegandese overheid. Het ziekenhuis in Kisiizi zet de laatste jaren vooral in op palliatieve zorg, geestelijke gezondheidszorg, psycho-sociaal revalidatiecentrum,… met het oog op inclusieve zorg.”

Het tweetal heeft hoge verwachtingen van de stage. “We zijn ervan overtuigd dat onze verantwoordelijkheidszin zal groeien en we er ook veel zullen bijleren door het zoeken naar creatieve oplossingen. We kijken uit naar het leren van elkaar en van de gezondheidsmedewerkers in Kisiizi. De organisatie van de zorg heeft verschillen maar ook gelijkenissen. We zijn alvast benieuwd om deze te ervaren en hieruit te leren gedurende onze stageperiode.”

kostenplaatje

Financieel dienden beiden ook creatief uit de hoek te komen. “We dienen alles zelf te betalen en organiseerden dan ook een carwash, deden een snoepverkoop en gingen bijklussen om een centje te verdienen. Ook vroegen we een subsidie aan en krijgen we een financiële steun van het project Wereldburgerschap van de Gemeente Zwevegem.”

Lieselotte en Franne vertrekken vrijdag 3 januari rond 10 uur op Zaventem, op zaterdag 29 maart zijn ze terug. “We kijken er zeker naar uit. Hoe meer info we krijgen, hoe benieuwder we worden. Het contact met het thuisfront is met de moderne middelen ook makkelijk, dus zijn we er wel klaar voor”, besluiten ze in koor.

Lieselotte en Franne kunnen gevolgd worden op Instagram: kisiiziadventureslf. Hun account op Facebook is geblokkeerd in Oeganda, dus daar verschijnt niets op.