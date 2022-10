Leerrijke driedaagse voor leerlingen van vbs Zonnebloem uit Pollinkhove en vbs Oogappel uit Loo in Brussel

De leerlingen van de derde graad van vbs Zonnebloem uit Pollinkhove en vbs Oogappel uit Lo trokken op stadsklassen naar Brussel. In de hoofdstad van ons land beleefden ze een leuke en leerrijke driedaagse.

De kinderen startten hun bezoek aan Brussel met een wandeling door het centrum van de stad. “Een gids leidde ons rond”, zegt juf Hilde Rooryck. “We bezochten onder meer de Grasmarkt, de Grote Markt met het stadhuis en de gildehuizen, Manneke Pis en het museumpje met zijn 1.200 kostuumpjes, Jeanneke Pis, de Hubertus-galerijen en de eerste omwalling. ’s Middags picknickten we in het oudste cafeetje van Brussel: Mort Subite. In de namiddag bezochten we het Brussels Parlement. We kregen uitleg over democratie, de verkiezingen, het werk van de volksvertegenwoordigers en de ministers.”

Op dag twee stond een bezoek aan het natuurhistorisch museum op het programma, maar de rit met de metro er naartoe was ook een avontuur. “Gelukkig waren we goed voorbereid”, zegt Hilde Rooryck. “In de namiddag brachten we een bezoekje aan de VRT, een onvergetelijke belevenis voor alle kinderen en leerkrachten. We namen plaats in het decor van FC De Kampioenen, stonden in de studio van MNM en kwamen zo online op de MNM-app. We passeerden ook bij Karrewiet waar we een woordje uitleg kregen van presentator Jelle en zagen de studio’s van de Zevende Dag en Extra Time. We sloten de dag af op de Grote Markt om te genieten van Brussels by night en een lekkere Brusselse wafel.”

De driedaagse werd afgesloten met een bezoek aan het Atomium, het Magrittemuseum en het Muziekinstrumentenmuseum. Daarna ging het met de trein terug huiswaarts. “We kunnen terugblikken op geslaagde Stadsklassen”, besluit juf Hilde. “We kijken al uit naar de volgende editie!”