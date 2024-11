Leerlingen winnen Junior Europe Masterclass

GO! Atheneum Diksmuide trok met leerlingen van 5 doorstroom richting Brugge, waar ze zich verdiept hebben in de uitdagingen waar de Europese Unie vandaag voor staat. Na een gepassioneerde lezing door professor Hendrik Vos volgden er verschillende workshops, onder meer over de Europese Green Deal en de vluchtelingenproblematiek. De dag werd afgesloten met een quiz tussen de verschillende deelnemende scholen, waarbij ze getest werden over hun opgedane kennis. Thaïs Puystiens, uit de richting humane wetenschappen, behaalde de hoogste score en won voor haar hele klas een vip-arrangement in Brussel. Zo mogen ze op bezoek in het Europees parlement en zullen ze de Europese wijk verkennen. (gf)