Leerlingen VBS Moen bezoeken oorlogstentoonstelling

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van Vrije Basisschool Moen bezochten de tentoonstelling over de deportatie en genocide in de Tweede Wereldoorlog. Deze tentoonstelling liep in de kerk van Moen naar aanleiding van Wapenstilstand en sloot ook aan bij de lessen wereldoriëntatie. Er was ook een pedagogische studiedag rond het thema ‘wereldburgerschap’. “Deze gebeurtenissen mogen nooit in de doofpot worden gestoken en vergeten geraken. Uit de geschiedenis moeten we lessen trekken, zodat deze gruwelijkheden nooit meer kunnen gebeuren. Helaas is de geschiedenis zich aan het herhalen door de oorlogen die op dit moment bezig zijn. Het is dan ook belangrijk dat onze leerlingen zich daarvan bewust worden”, zegt juf Lisa van het vijfde leerjaar. (GJZ/gf)