Leerlingen van de Mariaschool Harelbeke hielpen met nieuw insectenhotel

De leerlingen van de Mariaschool Harelbeke kregen maandag een bijzonder belangrijke opdracht. Ze hielpen het gloednieuwe insectenhotel van stad Harelbeke en Stadslandschap Leie en Schelde vullen. Het insectenhotel staat in de Kastanjelaan.

Stadslandschap Leie en Schelde en Stad Harelbeke zetten zich samen in voor de insecten en de bijen. Wilde inheemse insecten zijn immers noodzakelijk voor het creëren van een duurzame ecosysteemdienst in de natuur en de bestuiving van planten en bomen. Stad Harelbeke en Stadslandschap Leie en Schelde hielpen een handje door een nieuw insectenhotel te bouwen in het Kollegebos. De leerlingen van de vrije basisschool Mariaschool hielpen de natuurexperts met het vullen van de insectenhotels. Ze plaatsten houten holle cilinders in het insectenhotel. Zo krijgen bijvoorbeeld solitaire bijen de kans om zich er voort te planten en in het bos nectar te verzamelen. Maar ook andere insecten zullen er hun plaats vinden. Ze knipten daarvoor bamboetakken, boorden gaatjes in boomstammen en plaatsen alles netjes in een kubus in het hotel. Zo zorgen ze ervoor dat bijen en andere insecten binnenkort een zalig plekje vinden om te vertoeven.

“Met de komst van dit nieuw insectenhotel geven we bijen en andere insecten meer kansen. Ze kunnen in dit hotel een nestje bouwen en zich voortplanten. Dit is maar een van de vele insectenhotels die Harelbeke telt. Verder hebben we er ook nog in het Kanaalbos, in de Harlemboislaan, in de Koning Albertlaan en op het sportpark in Bavikhove”, zegt schepen van Milieu en Groen Tijs Naert (Groen). “Daarom doen we graag ook een oproep naar onze inwoners. Denk aan bijen als je je tuin inricht en zaai een bloemenweide, zorg voor bloeiende vaste planten en installeer een insectenhotel.”