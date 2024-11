Leerlingen Sint-Lodewijkscollege naar Roemenië

Tot 9 november nemen vijf leerlingen en twee leerkrachten van het Sint-Lodewijkscollege in Pascani (Roemenië) deel aan het GIS-T Project. Dit is een Erasmus+-project waarbij verschillende Europese scholen en leerkrachten bespreken hoe de klimaateducatie kan gebracht worden met behulp van Geografische Informaticasystemen (GIS). Concreet maken de deelnemers aan het project een digitaal platform voor leerkrachten met daarop verschillende casestudies en voorbeelden die bruikbaar zijn tijdens lessen. Daarnaast maken ze ook kennis met het reilen en zeilen in een Roemeense school en er staan ook enkele geografische uitstappen op het programma. Leerkrachten Thibeaut Formesyn en Charlotte Van Belle begeleiden de vijf zesdejaars tijdens de reis. Op de foto: de deelnemende leerlingen en leerkrachten net voor hun vertrek. (PDC/foto PDC)