Leerlingen Sint-Godelievecollege in Eernegem ervaren Franse taal op een nieuwe manier

In 2010 startten leerkrachten Lieve Bossuyt en Annelies De Jonghe met het initiatief om het Frans te promoten. Na een corona-onderbreking van twee jaar kon dit jaar het evenement opnieuw doorgaan.

“We zijn met dit initiatief begonnen in 2010”, legt leerkracht Annelies De Jonghe uit. “Ik ben al bijna 30 jaar actief in deze school en geef les Frans. Het was al een tijdje dat ik, met spijt in het hart, moest vaststellen dat de Franse taal steeds meer terrein moest prijsgeven ten opzichte van de populaire Engelse taal.”

“Het Frans is een verplicht vak op school en wordt daarom als minder leuk ervaren. Ik wou daar iets aan doen en samen met Lieve, die les Sociale en Technische vaardigheden geeft aan het SIGO, namen we het initiatief van een Franse dag.”

Elfde editie

“Ondertussen hebben Tommy Vanmaele en Wendy Craeye zich ook achter dit initiatief geschaard. Dit jaar zijn we toe aan de elfde editie. We zorgen dat al onze tweedejaars daarbij betrokken worden en zorgen er bovenal voor dat het een leuke belevenis is voor de leerlingen.”

“De leerlingen van de technische stroming koken voor de leerlingen van het Moderne en het Latijn. Ze stellen een menu samen en over de middag serveren ze wat ze zelf klaargemaakt hebben. Dit keer is het Franse uiensoep met kaas, Luikse balletjes en vanillepudding geworden.”

“De leerlingen van het Moderne en het Latijn keken naar een Franse film en er volgt ook nog een quiz. In de namiddag besteden we ook aandacht aan het typische prachtige Franse chanson. Kortom, we doen er alles aan om het Frans in een goed daglicht te zetten door de leerlingen in een leuk en aantrekkelijk taalbad onder te dompelen.”

Doel bereikt

“Dat we het toch al 11 keer organiseren, bewijst dat de leerlingen het top vinden. Het breekt de ‘normale’ sleur van het lesgeven en dat wordt gekoppeld aan het Frans. Doel bereikt dus, wat mij betreft.”

