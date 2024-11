Leerlingen Prizma Campus IdP stellen miniondernemingen voor: “Ze steken hier veel van op”

Voor verschillende leerlingen van Prizma Campus IdP was het onlangs een spannende dag. Ze stelden namelijk hun eigen miniondernemingen voor aan de aandeelhouders en hielden meteen ook een eerste verkoopmoment op school. De aandeelhouders hopen allemaal een mooie winst terug te krijgen op het einde van het schooljaar.

Prizma Campus IdP is een school die zowel leerlingen in de doorstroom, dubbele- als arbeidsfinaliteit heeft. In bepaalde klassen uit het vijfde, zesde en zevende jaar zetten de leerlingen bij de start van het schooljaar zelf een minionderneming op poten. “Onze leerlingen van het vijfde jaar bedrijfsorganisatie, het zesde jaar onthaal, organisatie en sales en het zevende jaar kantoorbeheer en modespecialisatie en trendstudie houden er allemaal een eigen onderneming op na. In totaal gaat dat om 57 leerlingen”, vertellen leerkrachten Sylvie Vergote, Liesbeth Maertens en Justine Vandaele. “De leerlingen krijgen bij de start van het jaar uitleg over wat precies van hen verwacht wordt en kunnen dan in kleine groepjes op zoek naar geschikte producten om te verkopen. Daar komt uiteraard heel wat bij kijken. Ze moeten een naam zoeken voor hun onderneming, diverse taken verdelen, contact opnemen met leveranciers en zorgen dat de mini aan het eind van het schooljaar een mooie winst maakt. Daar heb je een goed plan voor nodig en het is ook belangrijk dat ze onderhandelen over een goede aan- en verkoopprijs.”

Variatie in producten

De leerlingen verkochten aan familie, vrienden en leerkrachten aandelen van tien euro om zo een startkapitaal bijeen te sparen. “Daarmee kunnen ze dan hun eerste goederen aankopen en uit de startblokken schieten.”

Onlangs werden alle aandeelhouders uitgenodigd in het auditorium van de school. De leerlingen stelden met een korte pitch hun onderneming voor, ook daar hadden ze zich tijdens de lessen op voorbereid. “Er is zoals elk jaar wat variatie in de producten die de leerlingen aanbieden”, klinkt het. “De onderneming Aqua Boost verkoopt waterflessen net als Drinkly. De leerlingen van die laatste onderneming schenken trouwens bij elke aankoop een euro aan Kom Op Tegen Kanker. Daarnaast zijn er verschillende ondernemingen die juwelen aanbieden zoals Boutique Bijoux, Gifties, Mystery Jewels en Oro Viva. Breakfast for All, Candy Kingdom en Maydisnack richten zich dan weer op ontbijtartikelen en snoepgoed. Box & Bow verkoopt geschenkboxen en Timeless brengt make-upsets en haaraccessoires aan de man en vrouw. De leerlingen van het zevende mode richtten Aurora Bath Care op en gaan zelf haarhanddoeken en badcapes maken om te verkopen.”

De leerlingen proberen nu in de loop van het jaar op verschillende momenten hun goederen te verkopen. “Ze mogen dat bijvoorbeeld doen op het oudercontact met kerst, maar ze moeten daarnaast ook zelf op zoek naar een plek waar ze eens kunnen verkopen. Sommige leerlingen vragen een plekje aan op de Izegemse zaterdagmarkt of op de Kerstmarkt op 15 december, anderen trekken dan weer naar het Ring Shopping in Kuurne om te verkopen”, weet Sylvie. “Alle ondernemingen zijn ook actief op sociale media zoals Instagram of TikTok, wat natuurlijk nauw aansluit bij hun leefwereld. De meeste mini’s hebben daarnaast een site waar je ook online producten kan bestellen en aankopen. Heel wat van de ondernemingen zorgen bovendien voor speciale acties en werken in thema’s voor bijvoorbeeld Valentijn of Pasen.”

Hulp

De leerlingen nemen zelf de boekhouding en alle communicatie voor hun rekening. “We doen dit al jaren en werken hiervoor samen met Vlajo, Vlaamse Jonge Ondernemingen. We merken dat onze leerlingen hier heel veel van opsteken en leren. Wij helpen en staan hen bij waar nodig en ook bij problemen kunnen ze natuurlijk bij ons als leerkrachten terecht. Uiteraard doen ze allemaal heel erg hun best om aan het einde van het schooljaar een mooie winst uit te keren aan hun aandeelhouders. De voorbije jaren is dat eigenlijk meestal gelukt.” (MV)