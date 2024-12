Leerlingen onthullen zelfgemaakt vuurkunstwerk

Leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs GO! Athena Ter Bruyninge onthulden hun unieke vuurobject bij het Textielhuis in Kortrijk. Deze artistieke installatie, waarin vuur en techniek samenkomen, werd gecreëerd via het project Cultuurverbinding, een samenwerking met Stad Kortrijk en het beeldend atelier van de culturele Vrijhaven Bolwerk.

Het project Cultuurverbinding was in 2023 het vroegere ROOTS, waar toenmalig minister Somers over drie jaar gespreid 47 miljoen euro voor uittrok voor lokale besturen die een boost wilden geven aan het samenleven in diversiteit. Kortrijk was één van de 105 lokale besturen die intekenden op het plan. Daar werd nu een vervolg aan gebreid met het project Cultuurverbinding.

“Het vuurobject is het hoogtepunt van een intensief traject waarin jongeren werden uitgedaagd om hun creatieve en technische talenten te ontwikkelen. Onder begeleiding van leerkrachten en makers van Bolwerk doorliepen zij het volledige creatieproces van concept tot uitvoering”, duidt leerkracht Henk Acke. “Hierbij lag de nadruk op innovatie en samenwerking. Voor de jongeren betekende dit niet enkel een technische uitdaging, maar ook een boost voor hun zelfvertrouwen en stielkennis. Dit project biedt een unieke kans om het vakmanschap van de leerlingen in de schijnwerpers te zetten en hen te laten groeien in een realistische leeromgeving.” Het project is een vuurkorf geworden in de vorm van een wereldbol versierd met hartjes en ornamenten, als toonbeeld van verbinding.

Verbinding

“We hebben veel over het project nagedacht en gepraat: zo leer je de taal beter en leer je ook luisteren”, vertelt Ahmed. “We hebben het ontwerp op de computer gemaakt, een andere manier van werken. Zo komt alles samen maar je moet ook de techniek goed kennen om te lassen. Het is letterlijk verbinden.”

Het project Cultuurverbinding richt zich op het toegankelijk maken van het culturele vrijetijdslandschap in Kortrijk. “Dat is niet altijd vanzelfsprekend voor jongeren met een kwetsbaar profiel”, aldus Acke. “Daarom legt de stad de focus op het verbinden van deze jongeren met het brede aanbod aan vrije tijd en cultuur in de stad. Door de kracht van cultuur en kunst in te zetten, wil de stad sociale cohesie bevorderen, talentontwikkeling stimuleren en de sociale vaardigheden van de jongeren versterken”, luidt het.

Het werk is tijdens de winter opgesteld aan het Textielhuis aan de Rijselsestraat 19 in Kortrijk, dit tijdens de openingstijden.