Leerlingen Het Wijland brengen hulde aan jonge soldaat

Naar aanleiding van het recente Wapenstilstandsfeest brachten de leerlingen van de eerste graad van de Vrije Basisschool Het Wijland in Voormezele hulde aan het graf van Georges Llewelyn Davies. Deze jonge Britse soldaat stierf in de Eerste Wereldoorlog in Sint-Elooi op 15 maart 1915. Hij was amper 22 jaar. De jonge Georges stond model voor de figuur van Peter Pan. Lena Sohier vertelde de kinderen dat de school het peterschap draagt van zijn graf. Op de foto zien we de kinderen van het eerste en tweede leerjaar met achteraan v.l.n.r. schepen Eva Ryde, secretaris van het 11-novembercomité Danny Cuvelier, juf Eline Verhoest en Lena Sohier. (foto WD)