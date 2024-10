Leerlingen GO! W’IJzer Diksmuide leren gevaren in het verkeer kennen

In GO! W’IJzer Diksmuide werden de leerlingen bewust gemaakt van de gevaren in het verkeer.

De leerlingen leerden op een aantal leuke en interactieve manieren de verschillende gevaren kennen en werden hen de vaardigheden bijgebracht om veilig aan het verkeer deel te nemen.

Er werd onder meer een fietsparcours aangelegd, een demonstratie dode hoek gegeven, de leerlingen maakte kennis met de risico’s van zwemmen in open water en de tuimelwagen gaf een demonstratie over het gevaar van het niet-dragen van de veiligheidsgordel en nog heel wat meer.