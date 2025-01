Leerlingen en leerkrachten van VBS De Kastanje gaan op heldentocht met Don Quichot: “Samen de creativiteit vieren”

De leerlingen en leerkrachten van de dorpsschool De Kastanje Proven en Krombeke brengen het verhaal van ‘Don Quichot op heldentocht’. Het spektakel wordt opgevoerd op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 februari in De Kastanje in Proven, Alexisplein 15.

“Het spektakel vindt plaats in het kader van de zesjaarlijkse traditie van De Kastanje zelf, waarbij leerlingen en leerkrachten samen de creativiteit vieren en het beste van zichzelf laten zien. Deze editie is extra speciaal, want de tweede vestiging in Krombeke stapt ook in dit verhaal”, vertelt leerkracht Lien Dewilde. “De affiche werd ontworpen door leerlingen van de Kastanje. Er werd gestemd voor de mooiste affiche en de affiche ontworpen door twee leerlingen uit de Eekhoorntjesklas kwam als onze favoriet uit de stembus. Norah Busschaert en Anna Samyn hebben deze affiche met veel liefde en teamspirit ontworpen.”

Romantiek

De leerlingen en leerkrachten van De Kastanje Proven en Krombeke zullen het verhaal van ‘Don Quichot op heldentocht’ brengen. “Dit 17de-eeuwse verhaal van Don Quichot de La Mancha, oorspronkelijk geschreven door Miguel de Cervantes, kreeg een herwerking voor ons spektakel van Nele Dedeyne om uiteindelijk aangepast te worden door een aantal personeelsleden van de Kastanje zelf. Het oorspronkelijke verhaal kreeg een moderne twist met eigentijdse humor, sprankelende breinhelden en een vleugje romantiek. Door dit vleugje romantiek opteerde het team om het spektakel te laten doorgaan tijdens het Valentijnsweekend.”

Alle leerlingen van De Kastanje Proven en Krombeke zullen het beste van zichzelf geven tijdens de opvoering van het spektakel. “In het weekend van Valentijn transformeren de leerlingen en leerkrachten van De Kastanje in ware podiumhelden met hun magische opvoering van ‘Don Quichot op heldentocht’. Dit spektakel gaat door in de zaal van de vestiging Proven: Alexisplein 15 in Proven.” Het stuk wordt op vrijdag 14 februari om 19 uur, zaterdag 15 februari om 19 uur en zondag 16 februari om 15 uur opgevoerd.

De ticketverkoop start op zaterdag 25 januari vanaf 10 uur. Tickets kunnen online aangekocht worden. Op donderdag 6 februari kan je in de vestiging in Proven tussen 14 en 16 uur terecht om tickets aan te kopen. Een ticket kost 10 euro. Kinderen tot 3 jaar op de schoot zijn gratis. Een uurtje voor aanvang kan je terecht voor een warme tas soep. Dit wordt gratis aangeboden door het collectief Warm Proven.

Info en tickets:https://dekastanje.kbrp.be/spektakel.htmlen https://www.facebook.com/ProvenDeKastanje