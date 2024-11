Leerlingen eerste leerjaar op bosklassen

De leerlingen van het eerste leerjaar van VBS De Ladder uit Reninge trokken vlak voor de herfstvakantie op bosklassen naar De Blankaart in Woumen. Ze beleefden er een leuke driedaagse boordevol activiteiten. Zo mochten ze spelletjes spelen in het bos, maakten ze een waterzuiveringsfabriekje met watten, zand en stenen en bootsten ze regenwolken na met een natte spons. Ook kastanjes zoeken, in bomen klimmen en vogels spotten stonden op het programma. Zo kregen ze onder meer de zeearend te zien die er verblijft. De kinderen mochten zich ook verkleden in bijen en kregen elk een opdracht toegewezen. (KVCL/foto VBS De Ladder)