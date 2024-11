Leerlingen Centrumschool Zwevegem maken zwaluwnesten

In samenwerking met Regionaal Landschap Leie en Schelde organiseerde de Vrije Centrumschool Zwevegem een boeiende workshop voor de leerlingen van het vijfde leerjaar. Tijdens de activiteit, die plaatsvond op school, leerden de kinderen hoe ze een nest konden maken voor huiszwaluwen. Dit project maakt deel uit van een breder initiatief om de biodiversiteit op school te bevorderen.

Volgens directeur Karolien Van Loosveldt hadden de leerlingen tijdens de workshop niet alleen de kans om zelf aan de slag te gaan met het bouwen van de zwaluwnesten, maar kregen ze ook uitgebreide informatie over de levenswijze van de huiszwaluw. “Zo leerden ze over de trektochten die deze vogels jaarlijks maken, hun broedgedrag en de rol die ze spelen in het ecosysteem.”

Broeden

Al enkele jaren is de speelplaats in de Deerlijkstraat een thuis voor de huiszwaluw. “Elk voorjaar komen de vogels van verre landen naar hier en gaan er aan het broeden. Het is telkens weer een drukte van jewelste en boeiend om naar te kijken. De kinderen zijn van dichtbij getuige van hun wondere werk”, aldus Karolien Van Loosveldt.

De speelplaats van de school werd onlangs onthard en er werd een wadi aangelegd. Deze wadi, een ondiepe greppel die regenwater opvangt, biedt vogels zoals de huiszwaluw een ideale plek om te drinken en te rusten. “Het aanleggen van de wadi was een belangrijke stap in de vergroening van de speelplaats en sluit perfect aan bij de inspanningen om meer ruimte te creëren voor de natuur”, legt de directeur uit.

Op de speelplaats

De zwaluwnesten die tijdens de workshop gemaakt werden, worden opgehangen op de speelplaats, zodat nog meer huiszwaluwen volgend voorjaar een veilige plek hebben om te broeden. “Dankzij dit educatieve project dragen de leerlingen niet alleen bij aan het welzijn van de vogels, maar leren ze ook het belang van natuurbehoud en biodiversiteit in hun eigen omgeving kennen”, besluit Karolien Van Loosveldt.